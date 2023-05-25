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    康建生技4死行兇過程曝光！不認識也殺紅眼 李鴻淵抄90本佛經求心安

    槍殺康建生技5人造成4死1重傷的兇手李鴻淵，被南投地院判3個死刑，1個無期徒刑，南投地院裁定繼續羈押，而判決書剛公告，李鴻淵稱他抄經近90本。（資料照）

    槍殺康建生技5人造成4死1重傷的兇手李鴻淵，被南投地院判3個死刑，1個無期徒刑，南投地院裁定繼續羈押，而判決書剛公告，李鴻淵稱他抄經近90本。（資料照）

    2023/05/25 11:44

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕行刑式槍殺康建生技人員造成4死1重傷的兇手李鴻淵，18日一審被判處3個死刑，南投地院裁定續押，南投地院剛公告的判決書顯示，李因仇恨殺紅了眼，死者張姓會計的父親與李的父親是結拜兄弟，負責人賴敏男的弟弟初次見面即被他槍殺，而他被羈押至今抄佛經90本贖罪，被害人家屬則只盼速審速決。

    李鴻淵去年7月14日分兩個地點、兩個時段行刑式槍殺康建生技5人，造成4死1重傷，南投地院18日下午判決李鴻淵3個死刑，1個無期徒刑，判決書剛公告，外界經由判決內容才得以了解其行兇過程。

    判決書指出，李鴻淵第一個槍殺的是負責人賴敏男的胞弟賴鋕卿，身材瘦小且高齡70歲，當天兩人是首次見面，是因賴鋕卿被銬在椅子上時要李鴻淵快點放了他，還要搶他的槍，才會開槍射殺。

    李鴻淵向法官表示，8年前的官司，園藝課長劉慶杉等人作證讓他丟了工作、被境管，與妻子感情不睦，懷恨已久，心想君子報仇9年不晚，而當天連讓劉慶杉說話的機會都沒有即開槍射殺。事隔兩個多小時，再到康建公司殺了賴敏男的女兒賴彥妤、會計張嘉綺，其中賴彥妤只是一直要掀其面罩，質問他是誰，張嘉綺也未開口說話就被殺。

    判決書中也顯示，張姓會計是李鴻淵摯友的表妹，且李和張的父親是結拜兄弟，而8年前洪姓課長被襲擊案之後，他認為是賴敏男去幫洪課長做財產假扣押等動作，且有記者報導此事，李鴻淵即臆測是賴敏男運用權勢要記者報導，事實根本不是。

    判決書中也指出，李鴻淵對自己被仇恨沖昏頭很後悔，因舍房有一本經書，就開始抄經書，已抄了近90本，要迴向給受害者外，也求心安。

    最後被槍擊的負責人賴敏男博士雖逃死劫，但身受重傷，口語和認知能力都出現嚴重障礙，其獨子在宣判後隔日接受媒體採訪時心痛地表示，父親有時回想起當時情形還是很害怕，現在移至北部療養，有家歸不得，李鴻淵說什麼後悔，只希望司法速審速決，不要再讓家屬身心繼續受巨大傷害。

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