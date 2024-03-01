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離奇！住處5天內2女吸毒暴斃 水泥工與母搬遺體棄涼亭

高雄高分院審理毒品案，陳男住處接連發生2名女子施用毒品暴斃，靈異之說議論紛紛。（記者鮑建信攝）

高雄高分院審理毒品案，陳男住處接連發生2名女子施用毒品暴斃，靈異之說議論紛紛。（記者鮑建信攝）

2024/03/01 07:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕罹患思覺失調症的陳姓男子在住處「分享」毒品，5天內竟接連發生2名女性毒友施用過量暴斃，他和母親並因遺棄屍體罪，被高等法院高雄分院判刑，但巧合或抓交替的靈異之說也不脛而走。

據了解，2022年11月14日下午2點多，陳姓水泥工在屏東竹田鄉住處，與女性朋友施用海洛因後，發現她無生命跡象，立即打電話報警求救，潮州分局西勢派出所警員抵達現場緊急送醫，但回天乏術，陳男施用毒品也因而曝光，被屏東地院依違反毒品危害防制條例，判處有期徒刑11月。

不料，4天後即11月18日上午11點，黃姓女子騎乘白色電動機車至陳男住處，施用海洛因過量中毒而死亡。晚上6點多，陳男見黃女身體僵硬，無呼吸心跳，業已死亡，因前車之鑑，堅持要求其母李婦不要報警。

母子2人隨後將屍體裝至大型塑膠袋內，並抬到黃女的電動車腳踏板上，再由陳男騎車離去，李婦則另騎機車緊跟在後，一同前往屏東縣竹田鄉文筆路與太平路口的文筆亭。

晚上7點50分，陳男抵達後，再將屍體取出，以趴臥姿勢棄置在文筆亭內的石桌椅處，意圖掩人耳目。隨後，李婦再騎機車載陳男離去。案經民眾發現黃女倒臥在文筆亭無反應，並報警處理，潮洲分局循線查獲李姓母子涉案，依遺棄屍體罪移送屏東地檢署偵查起訴。

地院分別判處李姓母子易科刑6月和有期徒刑8月，檢方和被告等均不服上訴，高雄高分院審理期間，母子撤回上訴，陳男並多次替其母求情，要求從輕發落，合議庭審酌李婦賠償黃女家人5萬元和解，母子2人刑度均不變，但李婦宣告緩刑2年，仍可上訴。

陳男住處短短5天內先後發生2名女毒友暴斃，純粹是巧合或抓交替，也成為話題。

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