小紅老師告NONO遭網友恐嚇「殺手已就位」 出庭曝心聲

小紅老師（左）去年控告NONO（右）涉嫌性侵等5大罪。（資料照）

2024/02/29 16:57

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅小紅老師去年揭發藝人NONO多年來涉嫌性侵或猥褻多名女子「#MeToo」案件，向台北地檢署控告NONO強制性交等5大罪，竟收到多則網友恐嚇訊息，內容包括「殺手已就位，選舉後就斃了你」等恐嚇字眼，她嚇得報警提告；台北地檢署今天（29日）以告訴人身分傳喚小紅老師，釐清她所要提告的對象與範圍。

小紅老師庭訊後說，去年6到9月間，她揭露「#MeToo」事件後，就有一些說要殺她的、潑她硫酸或說要強姦她等諸多恐嚇訊息，這種網路上的言語暴力與霸凌，不知是誰躲在暗處，會讓她感到害怕。

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小紅老師去年揭露自己遭網友恐嚇，還在社群上公開一張私訊恐嚇截圖，對方先搬出天道盟名號，聲稱會有黑道人士處理她，更說「你敢告No哥，就有人敢處理你」；小紅老師還因此在社群上發表「不自殺聲明」，報警提告。

關於小紅老師揭發NONO涉嫌性侵一案，包括出面代表所有受害女子提告的小紅老師在內，總計有10人提告，告訴狀提及，這20年來，NONO不斷找各種職業、年紀的女性下手，利用臉書、微信、IG等媒介，或直接在電視台工作之便，未經同意對受害者強制性交或猥褻，受害人包括芳療師、八大工作者，人數將近25人。

北檢陸續接獲10人正式對NONO提出性侵、強制猥褻等告訴，而其中，包括小紅老師在內等7人所提告的部分，均發生在士林地檢署轄區，移由士檢偵辦。另有芳療師等3女提告的部分，北檢認定罪證不足，將NONO不起訴，經小紅老師聲請再議，高檢署已就其中不起訴的2案發回北檢續查。

小紅老師自曝光以後屢次收到網友傳來的恐嚇訊息。（小紅老師提供）

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