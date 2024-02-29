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淡水男子發酒瘋打傷兩警！竟是殺警案萬少丞堂弟

男子萬律丞228晚間酒後行走路中間，發酒瘋攻擊女警，另名警員林彧齊也受傷，警方今將萬嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

男子萬律丞228晚間酒後行走路中間，發酒瘋攻擊女警，另名警員林彧齊也受傷，警方今將萬嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/29 11:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名萬姓男子昨酒醉行走淡水鄧公路中間，中山路派出所女警張艾婷到場勸阻，未料遭男子發酒瘋似地毆打頭部，女警連忙求援，警方快打部隊趕抵逮捕醉男時，另名林姓警員也受傷，但在優勢警力下壓制逮人；醉男襲警後，醉言喊出「我找萬少丞來……」，警方查出他是殺警案黑道份子萬少丞堂弟萬律丞，淡水警分局今天依妨害公務罪嫌將萬嫌送辦。

警方調查，竹聯幫和堂分子萬少丞2014年參與台北Spark夜店殺警案，他的30歲堂弟萬律丞228假日晚上7時許酒醉行經新北市淡水區鄧公路，女警張艾婷途經好意勸離，未料嫌犯竟發酒瘋似地攻擊其頭部致挫傷流血，快打警力趕抵支援，警員林彧齊壓制逮捕萬嫌時也受傷，最後靠著優勢警力逮人，依妨害公務罪嫌逮捕萬嫌。

警方調查，女警張艾婷趕赴處理爭吵糾紛，途經淡水區鄧公路30巷，發現30歲萬姓男子酒醉走在路中央，上前勸阻，還將他帶到路邊，但萬男疑惱羞成怒、發酒瘋猛烈攻擊女警，萬妻見狀上前攔阻仍無法制止。

女警頭部遭打傷後，立即呼叫無線電求援，快打警力迅速趕抵壓制萬男，依妨害公務現行犯逮捕萬男，警詢後，萬嫌辯稱酒醉不省人事，今天上午將萬嫌移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局長彭正中趕往慰問頭、頸挫傷的張艾婷及左手小指擦挫傷的林彧齊，幸無大礙，感謝他們值勤辛勤及勇於制伏醉男，保護人民安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

女警張艾婷遭攻擊挫傷流血。（記者吳仁捷翻攝）

女警張艾婷遭攻擊挫傷流血。（記者吳仁捷翻攝）

警員林彧齊也受傷，警方今將萬嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

警員林彧齊也受傷，警方今將萬嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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