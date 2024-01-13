投票結束 屏東縣3人撕毀選票1人拍照、還有1人襲警

屏縣高樹鄉傳出一起撕毀總統選票案。（記者羅欣貞翻攝）

2024/01/13 17:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕大選投票在今天（13日）下午4點結束，屏東縣共傳出3起撕毀選票案、1人疑似拿手機拍攝選票，另有1人妨害投票遭制止還襲警。4點投票結束開始開票，許多民眾到投開票所，關心開票的情形。

屏東縣今天投票狀況，上午有3人疑因蓋錯而撕毀選票，均為老婦人，其中內埔鄉第318號投開票所，一名老婦人不慎將政黨選票撕毀；屏東市第257號投開票所，一名年約70歲婦人，將私章蓋於政黨票上，一時緊張將選票撕毀；高樹鄉第42號投開票所，一名老婦人則是不慎撕毀總統選票。均依公職人員選舉罷免法第110條第10項函請選委會裁罰。

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中午12時45分在屏東市建國國小投票所外則有一名男子在投開票所外喧擾並以手勢勸誘、干擾他人投票，經員警及選務人員前往制止，64歲黃姓男子仍不遵從，持續勸誘干擾現場民眾投票，員警即依相關規定處置，在將黃民帶返派出所調查過程中，遭黃民出拳攻擊，致員警右臉頰擦挫傷，現場依刑法妨害公務罪將其逮捕，訊後移送屏東地檢署偵辦。另違反公職人員選舉罷免法部分，一併函請選委會裁罰。

下午在佳冬鄉的第604號投開票所，一名52歲女子疑似用手機拍攝選票，被選務人員發現後依規定處理。

4點後各投開票所展開開票作業，此次選情激烈，吸引不少民眾到投開票所關心開票情形。

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4點投票結束後開始開票，民眾相當關心到投開票觀看開票情形。（記者羅欣貞攝）

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