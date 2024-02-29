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8年A走6000萬判7年 北律「神鬼女會計」另涉侵吞2900萬今起訴

台北地檢署另查出李女涉嫌於2009至2012年間也侵吞2910餘萬元，今將李女起訴。（資料照）

台北地檢署另查出李女涉嫌於2009至2012年間也侵吞2910餘萬元，今將李女起訴。（資料照）

2024/02/29 09:28

〔記者錢利忠／台北報導〕台北律師公會女會計李雪琴於任內，涉嫌利用處理公款及辦活動等機會，8年來以「螞蟻搬象」手法，侵占6千多萬元挪為私用，高等法院上月依行使業務登載不實等罪判李女7年徒刑，沒收未返還犯罪所得5458萬元；台北地檢署另查出李於2009至2012年間也侵吞2910餘萬元，今將李女起訴。

檢方查出，李女自1998年11月10日至2021年1月13日，擔任北律秘書處會計，負責處理北律旗下的公款，卻涉嫌於 2009年至2020年間，陸續挪用公款，拿去繳納其私人保險與母親看護等費用。

針對李女於2013至2020年間犯案的部分，共侵吞6000餘萬元，李供稱沒有挪用那麼多錢，並於偵查期間返還640萬元，此階段案情經檢方起訴後，一審台北地院依業務侵占罪判李女4年徒刑，應沒收未返還犯罪所得5458萬餘元；二審高等法院認為一審未就刑法行使業務登載不實罪部分論罪，有所不當，審酌李侵占的犯行長達8年，坐享鉅額利益，造成北律重大財產損害，上月加重改判李7年徒刑，沒收未返還犯罪所得5458萬元。

北檢於法院審理期間，持續清查李女歷年來所經手的北律帳目，另查出2009年至2012年間，李分別侵占830萬7068元、738萬4830元、784萬6979元，以及558萬4111元，共2910餘萬元，今再將李女起訴。

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