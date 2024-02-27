羅東鎮長吳秋齡送紅酒涉賄遭訴當選無效 高院判她勝訴確定

連任成功的羅東鎮長吳秋齡被控「辦餐會、贈紅酒」應當選無效，高院判她勝訴確定。（資料照，記者江志雄攝）

2024/02/27 21:26

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡，在前年成功連任鎮長，但她被控選舉前，席開4桌邀請羅東鎮家長會成員參加餐會，並贈送紅酒賄選，宜蘭地檢署認定吳開桌宴請、並送紅酒給有投票權和影響力人士，拜票尋求支持，涉及賄選，對吳女提起當選無效之訴，宜蘭地院判決吳女勝訴，檢方提起上訴，高等法院仍認定無法證明吳女有賄選行為，判決勝訴確定。

檢方指出，吳秋齡為求在前年11月舉行的宜蘭縣羅東鎮長選舉獲得連任，指示羅東鎮公所主任、民政課長等人，將志工團體歲末聯歡活動剩餘的的外燴餐點桌數席，以「共議教育議題」名義，在前年3月30日金門餐廳舉辦餐會，席開4桌宴請羅東鎮家長會長誼會成員及鎮內國中小學校長。席間，吳秋齡前往拜票，及發表尋求支持連任的言論。

請繼續往下閱讀...

此外，餐會結束後，吳秋齡和鎮公所人員在餐廳門口送給每人一瓶市價980元的紅酒及鎮公所文宣，檢方認定吳秋齡已觸犯投票行賄罪的賄選行為，對她提出「當選無效」訴訟。

宜蘭地院認為，餐會地點在金門餐廳舉辦，是一般人都能自由出入的公開場合，邀約對象並非以羅東鎮民為主，難以認定吳秋齡是為行賄而舉辦餐會，檢方也無法證明吳秋齡是為行賄而舉行餐會及交付紅酒，或吳和與會者間有一定投票權行使的期約或交付賄賂，判吳秋齡勝訴。全案上訴高等法院。

高等法院審理認為，餐會費用雖然是用歲末聯歡採購案經費核銷，但此僅為羅東鎮公所採購案核銷程序是否合法的問題，與吳秋齡是否基於行賄犯意宴請聯誼會成員及國中小校長等人，分屬二事，無法據此認定吳女有賄選。

高院也指出，餐會邀約對象，未限定為具選舉投票權人的資格；且依餐會證人證詞，無法證明吳秋齡在餐會過程中，有親自或透過他人拜票及發表尋求支持連任鄉長的言論。

另外，依設籍羅東鎮的與會者證詞，均不知情餐會費用是由何人支出、紅酒為何人贈送，未聯想與選舉有關，難認吳秋齡賄選，綜合認定無法證明涉投票行賄罪的賄選行為，因此維持一審判決，判她勝訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法