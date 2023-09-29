羅東鎮長涉賄判無罪 兩員工緩刑

2023/09/29 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕成功連任的國民黨籍羅東鎮長吳秋齡，選前涉入紅酒賄選案被起訴，宜蘭地方法院昨天審結判無罪，但同案的時任羅東鎮所民政課朱姓課長、邱姓課員，犯公務員登載不實罪，各判有期徒刑一年二月，緩刑兩年。檢方表示，收到判決書後，再決定是否上訴。

宜蘭地檢署調查，羅東鎮公所去年三月二十日在金門餐廳辦理「志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動」，實際出席五十五桌，同月三十日晚間，將剩餘桌次席開四桌，宴請羅東鎮家長會長聯誼會成員及鎮內中小學校長，每桌餐費四五○○元。

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檢方表示，餐宴與會者多具鎮長選舉權及影響力，過程中吳秋齡率公所主管穿著團隊背心尋求支持，並於餐會結束，送給每人一瓶市價九八○元紅酒，認為吳涉犯投票行賄罪，一併提起當選無效之訴。宜蘭地院七月駁回當選無效之訴，檢方不服上訴。

宜院說明，無證據證明有約定投票，與會者也不知餐費和紅酒由吳秋齡提供，難認吳基於行賄犯意舉辦餐會和贈酒，至於承辦核銷的朱姓課長、邱姓課員未確實驗收，在驗收記錄登載不實內容，審酌二人無犯罪紀錄，獲緩刑宣告，緩刑期間保護管束，各須支付公庫五萬元、接受兩場法治教育課程。

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