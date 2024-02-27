薛凌選主委被控送禮涉賄 對黃慶林求償300萬敗訴

前立委薛凌選黨部主委被疑送禮涉賄對黃慶林求償300萬，高等法院採一審見解，認為屬可受公評之事，仍判薛凌敗訴。（資料照）

2024/02/27 17:29

〔記者楊國文／台北報導〕前立委薛凌不滿4年前參選民進黨台北市黨部主委時，被同黨前台北市黨部主委黃慶林於12個LINE個群組指控她贈送地瓜、高梁酒等禮盒，涉及賄選，向黃慶林父女求償300萬元並刊登更正啟事，台北地院認定黃所言事涉公益，可受公評，判薛凌敗訴；上訴後，高等法院今仍判薛凌敗訴。可上訴。

薛凌提告主張，2020年4、5月間，她有意參選民進黨北市黨部主委，但黃慶林和女兒為了使她競選失利，竟於民進黨12個LINE行政區聯誼群組中，傳送照片指控她贈送地瓜、高粱酒禮盒，並質疑她「送禮不是買票嗎？」、「不買票不送禮才受人尊敬，不是不領車馬費就是清廉」，同時刪除並修改「維基百科」中的爭議事件。

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薛凌認為，黃慶林父女所為，已嚴重貶損她多年來為公益、政治付出所累積的清譽，損害名譽甚鉅，提告要求黃2人賠償300萬元，並刊登更正啟事。

台北地院審理認為，民進黨台北市黨部主委選舉攸關公眾事務，是地方乃至全國人民均得檢視的公共事項，且與公共利益有重大關聯，薛凌身為候選人應接受監督。

北院指出，黃相關言論提及「送禮不是買票嗎？」、「不買票不送禮才受人尊敬，不是不領車馬費就是清廉」等話，質疑薛凌疑以不正選舉方式影響選舉意向，因事涉公益，屬可受公評事項，而且薛凌在民進黨組成的調查小組會議中，已坦承贈送印有「臺北市黨部主任委員參選人薛凌」的番薯禮盒；另依資深里長同時是民進黨台北市黨部評議召集人這位證人的說法，也可認定薛凌贈送高粱酒禮盒。

北院認定，民進黨台北市黨部主委選舉及候選人操守，均攸關公益而屬可受公評之事，黃慶林所言也非虛構，屬可受公評之事，判薛凌敗訴，黃慶林父女均免賠。

薛凌不服，提起上訴。高等法院審理後，今判決駁回上訴。

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