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陽明教養院永福之家照服員施暴釀死 今被重判9年

陽明教養院永福之家林姓照服員被控對院生施暴釀死，士林地院今重判林員9年徒刑。（資料照）

陽明教養院永福之家林姓照服員被控對院生施暴釀死，士林地院今重判林員9年徒刑。（資料照）

2024/02/27 15:57

〔記者溫于德／台北報導〕台北市陽明教養院永福之家前年5月發生林姓女照服員施暴院生致死案，士林地檢署偵結，依傷害致死罪將林員起訴，士林地院審結全案，今重判林員有期徒刑9年，判決理由尚未提供。

據悉，院生家屬得知判決結果後表示，感謝司法公正判決。

林員被控於前5月12日，在永福之家內對僅130公分、30多公斤的53歲陸姓院生施暴，導致陸女重傷並經送醫不治。然林員否認施暴，且因她身為天主教徒才沒有去靈堂上香。

陸姓院生的胞姊證稱，妹妹在永福之家的時間已有5年9月，妹妹也因失明所以平時動作會很小心，她相信妹妹絕對不會自殘。

胞姊的律師則依監視器畫面提到，早在案發前，林員會習慣性推倒院生再踹頭，至於被害院生於案發當天原無躁動狀態，然依相關證據可知，林員從院生的背後提起其褲子，並大聲喝斥「走了啦」、「起來、起來、起來」。

當初士檢起訴指出，2022年5月12日上午，林姓女照護員想帶陸生上廁所，但陸不配合並蹲在地板，林女竟直接踹陸婦頭部4下，當天下午林女返回現場，發現陸婦虛弱躺在寢室地板，且還會嘔吐，趕緊通報將人送醫急救，但仍傷重不治。

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