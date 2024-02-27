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去年至今台東酒駕釀15死 今年至今酒駕取締212件

台東縣府昨天召開2月份道路安全聯繫會報，由饒慶鈴縣長親自主持。（記者黃明堂翻攝）

台東縣府昨天召開2月份道路安全聯繫會報，由饒慶鈴縣長親自主持。（記者黃明堂翻攝）

2024/02/27 09:36

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府昨天召開2月份道路安全聯繫會報，由饒慶鈴縣長親自主持，縣警局指出，去年到今年元月台東共發生15件酒駕死亡車禍，造成15人喪生，今年加強酒駕取締，至今已取締212件。

饒慶鈴致詞時表示，今年春節交通疏導管制工作及「2024臺東元宵民俗嘉年華會活動」在各單位全力配合與協助，春節期間台東縣總車流量45萬7398輛，日平均車流量為6萬5343輛次，不論在易壅塞路段、各風景遊憩區、觀光景點以及元宵遶境活動等，經各單位妥善規劃、聯繫與執行疏導作為等，確實提供民眾舒適便捷與安全順暢的優質交通環境。

台東縣警察局交通隊長劉正達工作報告則指出，今年春節連續假期共7天（2月8日至2月14日），總車流量45萬7398輛，日平均車流量6萬5343輛次，較112年10天總車流量67萬8891輛次，日平均6萬7889輛次，減少2546輛次，今年在各局處全力規劃努力執行疏導下，且事前設置相關導引設施及標示牌，部分路段也實施輪放管制，交通皆順暢。

今年春節期間發生A1類道路交通事故1件1人死亡，與去年春節連假期間發生A1類道路交通事故1件，1人死亡，並無增減，警察局仍持續加強執行取締酒後駕車、嚴懲惡性違規及配合各項宣導活動等作為，以期有效防制交通事故發生。

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