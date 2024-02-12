春節連假大執法 永康警5天取締酒駕15件送辦11人

台南永康警方農曆春節期間取締酒駕大執法，5天已取締酒駕15件送辦11人。（警方提供）

2024/02/12 09:51

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆春節連續假期民眾聚會飲酒機會增加，為了防止酒駕事故造成的傷害，台南永康警方連續8天執行取締酒駕大執法，前5天就已取締酒後駕車15件，其中11件依公共危險罪嫌移送，4件行政裁罰。

春節連假期間，永康警方自年假前1天開始，採取「白天疏導交通，夜晚加強取締酒駕」，以避免交通壅塞及酒駕肇事發生，永康警分局交通組長葉敏旭指出，透過專案性大執法，警方於易酒後駕車路段及時段，以巡邏及路檢等方式進行取締，今年迄今，轄內酒駕交通事故發生17案，較去年同期下降3案，顯見強力執法確實能有效防制酒後駕車肇事發生。

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而在交通疏導方面，昨（11）日大年初二，早上10時許開始出現回娘家車潮，國1北向大灣至台南系統車多壅塞，大灣交流道實施匝道儀控，北上進入國道1號車流稍嫌緩慢，永康警分局立即啟動快暢機制，透過警廣提供即時路況，提醒用路人改道，並橫向聯繫高工局南區交控中心，調整儀控強度，緩解交通車流。

永康警分局長邱顯良呼籲，今日到14日（大年初三至初五），國道1號仁德交流道北向匝道口，每日中午12時到晚上9時封閉，屆時車流可能湧向大灣交流道，建議民眾多多利用大灣交流替代道路，避開車流，改道永康交流道北上。

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