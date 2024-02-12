為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

春節連假大執法 永康警5天取締酒駕15件送辦11人

台南永康警方農曆春節期間取締酒駕大執法，5天已取締酒駕15件送辦11人。（警方提供）

台南永康警方農曆春節期間取締酒駕大執法，5天已取締酒駕15件送辦11人。（警方提供）

2024/02/12 09:51

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆春節連續假期民眾聚會飲酒機會增加，為了防止酒駕事故造成的傷害，台南永康警方連續8天執行取締酒駕大執法，前5天就已取締酒後駕車15件，其中11件依公共危險罪嫌移送，4件行政裁罰。

春節連假期間，永康警方自年假前1天開始，採取「白天疏導交通，夜晚加強取締酒駕」，以避免交通壅塞及酒駕肇事發生，永康警分局交通組長葉敏旭指出，透過專案性大執法，警方於易酒後駕車路段及時段，以巡邏及路檢等方式進行取締，今年迄今，轄內酒駕交通事故發生17案，較去年同期下降3案，顯見強力執法確實能有效防制酒後駕車肇事發生。

而在交通疏導方面，昨（11）日大年初二，早上10時許開始出現回娘家車潮，國1北向大灣至台南系統車多壅塞，大灣交流道實施匝道儀控，北上進入國道1號車流稍嫌緩慢，永康警分局立即啟動快暢機制，透過警廣提供即時路況，提醒用路人改道，並橫向聯繫高工局南區交控中心，調整儀控強度，緩解交通車流。

永康警分局長邱顯良呼籲，今日到14日（大年初三至初五），國道1號仁德交流道北向匝道口，每日中午12時到晚上9時封閉，屆時車流可能湧向大灣交流道，建議民眾多多利用大灣交流替代道路，避開車流，改道永康交流道北上。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
初三出門避塞車！國道建議「出發時段」一次看
2024/02/12 09:49

初三出門避塞車！國道建議「出發時段」一次看
初三是「神日」！廖大乙：做2事最開運 2生肖旺整年
2024/02/12 09:37

初三是「神日」！廖大乙：做2事最開運 2生肖旺整年

台商返鄉慶龍年 年節置產買屋正夯
健康網》聚餐前吃「餐前阻斷」 營養師：6種成分功效先了解！
2024/02/12 09:36

健康網》聚餐前吃「餐前阻斷」 營養師：6種成分功效先了解！
獨家》土地公請吃泡麵！139線芬園福榕宮超香 5年嗑掉20萬碗
2024/02/12 07:43

獨家》土地公請吃泡麵！139線芬園福榕宮超香 5年嗑掉20萬碗
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播