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首頁　>　社會

中國介選案外案！ 新住民關懷總會理事長周滿芝涉觸國安法收押

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝涉嫌違反國安法，檢方二度聲請羈押獲准。（記者鮑建信攝）

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝涉嫌違反國安法，檢方二度聲請羈押獲准。（記者鮑建信攝）

2024/02/26 18:14

首次上稿17:21
更新時間18:14

〔記者鮑建信／高雄報導〕橋檢偵辦中國介選爆案外案，「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝另涉嫌為大陸地區發展組織，觸犯國家安全法，涉案情節重大，高檢署高雄分署下午二度聲請羈押獲准。

檢方指出，去年11月中旬，中國國台辦涉嫌透過「台灣新住民關懷總會」、「中華人民黨」等單位，招攬近60人赴湖南省遊玩，食宿、交通全程免費招待，旅遊期間，總會理事長周滿芝並向團員宣導「兩岸一家親」、「和平統一」等思想，並要求返台後支持特定政黨和候選人，意圖影響總統大選。

去年底，橋頭地檢署指揮高雄市調處等單位，展開收網行動，大規模搜索，並傳訊35人到案說明，其中包括6名現任台東、高雄村里長。

承辦檢察官盧惠珍偵訊後，認為主嫌周女觸犯反滲透法、正副總統選罷法等罪，涉案情節重大，並有串證之慮，聲請法院羈押禁見獲准。

檢調人員擴大追查，赫然發現周女另涉嫌替大陸地區發展組織、宣傳統戰等思想，另觸犯國家安全法，此部分為2審管轄，因此將涉案證據，移送高雄高分檢由承辦檢察官陳俊宏承辦。

由周女涉嫌反滲透法等罪部分，橋檢偵辦即將告一段落，可望在近日偵結，並認為周女沒有羈押必要，撤銷羈押後移送高雄高分檢偵辦其另涉嫌違反國安法部分，檢察官陳俊宏日前並聲請羈押，被高等法院高雄分院裁定無保請回。

檢方補齊相當事證及程序後，下午傳喚周女到案，認為她涉案情節重大，並有串證之虞，再度聲請羈押禁見獲准。

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