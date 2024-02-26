台東元宵遶境騎機車沒載安全帽還大剌剌從警面前過 逾400人接罰單

台東元宵遶境過程有不少民眾騎車不戴安全帽。（記者黃明堂翻攝）

2024/02/26 17:05

〔記者黃明堂／台東報導〕台東兩天元宵遶境昨天結束，警方動員維護秩序，對交通違規取締也不手軟，兩天共告發逾400件騎機車未載安全帽，很多參與遶境或看熱鬧的民眾，騎機車不戴安全帽，還大棘棘從警察面前騎過，全都當場或事後接罰單。

台東縣警局交通隊表示，今年2月24、25日台東元宵遶境活動圓滿結束，在主辦單位規劃下，遊行隊伍涵蓋整個台東市區主要道路，警察局也全力投入相當多警力維護秩序，並動用警民力協助交通疏導，本次活動秩序大致良好，也順利在夜間24時前結束活動。

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交通隊說，往年元宵節遶境飽受批判的亂象之一，就是隨處可見不戴安全帽、酒後駕車或者無照駕駛等交通違規情形，警察局今年特別採取「事中取締蒐證，事後舉證告發」等2手段表達警方執法決心，違規情形雖然已有改善，但在今年元宵節遶境活動期間，仍當場取締酒後駕車14件以及未戴安全帽400餘件和無照駕駛8件等交通違規行為。

縣警局交通隊劉正達隊長表示，今年元宵節遶境活動已圓滿結束，經觀察民眾騎乘機車戴安全帽比例，已比往年增加許多，民眾也意識到交通安全的重要性，而警察局取締交通違規工作不因節慶而鬆懈，除此之外也希望民眾確實遵守交通遶境安全規則，勿心存僥倖。

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台東元宵遶境過程有不少民眾騎車不戴安全帽。（記者黃明堂翻攝）

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