警抓包網紅「泳琳姊姊」造假偷抱嬰兒 名醫陳志金質疑背後目的

TikTok網紅「泳琳姊姊」近日上傳一支小孩被陌生人亂摸的影片，結果26日被北市警發現是自導自演。（圖翻攝自TikTok）

2024/02/26 17:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅造假亂象猖獗！繼「晚安小雞」到柬埔寨假裝被KK園區歹徒綁架、新加坡網紅「凱蒂」來台環島自搬一齣被丟雞蛋的鬧劇之後，TikTok（抖音國際版）網紅「泳琳姊姊」日前拍片稱自己帶小孩出門被陌生人亂摸偷抱，結果北市警投入追查發現也是自導自演！

在TikTok擁有1.2萬名粉絲的網紅泳琳姊姊，近日上傳一支影片，內容為她用嬰兒車推著自己未滿周歲的小孩，與弟弟一起出門，在台北市信義區東興路遇到一名陌生男子，男子說想看小孩，結果趁泳琳姊姊不注意時將躺在嬰兒車上的小孩抱走。

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泳琳姊姊和胞弟見狀上前追上可疑男將孩子搶回，並與可疑男起口角，可疑男還一度要求泳琳姊姊的弟弟不要拍攝。泳琳姊姊還在片尾警示觀眾，表示想要接觸別人的小孩，必須要經過對方父母同意才行。

影片曝光後掀起熱議，不少民眾都憂心有偷抱小孩的可疑男子在信義區一帶出沒，北市警信義分局獲報後追查，發現該影片內容根本是自導自演，影片中的可疑男其實是泳琳姊姊團隊的工作人員，沒有小孩被偷抱等事情發生。

據悉，泳琳姊姊向警方坦承這段影片是團隊在23日下午拍攝，目前該影片已下架。由於影片沒有特別加註任何字幕標示為「創作者自行拍攝影片」，警方認定當事人違反《社會秩序維護法》第63條第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，已通知當事人到案說明。

對此，名醫陳志金今天（26日）在臉書分享該消息並質疑，「是覺得粉絲很好騙？被抓到造假，粉絲還是會繼續看？這些網紅不斷製造台灣社會負面形象，單純只是為了個人聲量？還是背後有更大的計劃？」

陳志金的貼文發出掀起熱烈討論，網友也紛紛表示，「這些網紅希望台灣社會變亂、製造紛爭，其目的不言而喻」、「就怕是試圖引起社會恐慌......如果是為了某些計畫，所以通過『引起注意』的方式來達成某種意識形態的目的，可能需要嚴查」、「最近一連串的事件，真的很難讓人不懷疑背後有集團操控」、「別稱他們為網紅了，改叫社會亂源比較貼切他們的身份」

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