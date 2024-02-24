假交友誘騙投資虛擬貨幣 2女分別痛失千萬元

刑事局。（記者邱俊福攝）

2024/02/24 15:15

〔記者邱俊福／台北報導〕北部林姓、柯姓女子，去年間分別在社交平台網路中遭不明男子搭訕，再對方噓寒問暖與帥哥照片攻勢下，陷入情網，隨即被誘騙投資虛擬貨幣泰達幣，上月間林女驚覺冒用韓國網紅照片識破，柯女則想獲益了結時，對方要求須繳納稅金，始知有異，向警方報案，但已都分別損失千萬元。

刑事局提醒，近期投資詐騙被害案件中，以虛擬貨幣為詐騙目標的案件有顯著提升，而高獲利伴隨高風險，籲切勿輕信來源不明的投資管道。

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刑事局表示，北部地區一名30歲林姓女子，去年11月中使用臉書時，收到名為「小熊」的非好友私訊，並以交友名義攀談，後續雙方加LINE密切聯繫，經1個多月的朝夕問候，林女陷入情網，對方即向林女提議一起學習投資虛擬貨幣，並表示他有多年投資虛擬貨幣經驗，指示林女透過MAX APP、實體幣所購買比特幣，再轉成泰達幣存入imToken數位錢包。

剛開始，林女有些遲疑，惟過程中對方不斷遊說及不時寄送咖啡、禮品，逐漸讓林女卸下心防，陸續照指示向好友借款投入，最後換了30多萬顆的泰達幣，約台幣近千萬元，存入錢包。

對方再向林女表達有購置礦機經營雲端挖礦，並遊說林女將虛擬貨幣給他操作挖礦，最終林女將泰達幣全數匯至對方指定錢包，直至上月中旬林女向友人分享虛擬貨幣投資經驗及對方照片，始知對方冒用韓國網紅照片，再質問對方後，立即遭封鎖，始知遭到詐騙。

另名40多歲從事業務的柯姓女子，去年9月初透過交友軟體認識網友「智豪」，兩人都對於投資資訊十分感興趣，相談甚歡之下進一步加LINE，之後對方教柯女以現金至實體虛擬貨幣交易所購買泰達幣共計10次，並有簽署需貨幣買賣合約書，當下手機數位錢包也確實有購買紀錄。

對方後續再提供柯女交易ZENEX平台網址，稱該交易平台獲益比透過其他交易APP還更高，柯女使用後該平台客服請她先將欲交易的泰達幣先轉入特定錢包，起初柯女依指示匯出9700顆泰達幣到對方特定錢包，也順利在一週內出金94顆泰達幣，因此深信不疑，陸續再轉出16次泰達幣至同樣的指定錢包。

上月初，柯女想獲益了結，對方回復需先繳納稅金及平台抽成等，始發覺有異，但已損失約46萬顆泰達幣，約新台幣1400多萬元。

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