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又涉侵占罹癌嬤3萬救命錢 「假面善人」陳在斌猝逝官司告終

「假面善人」陳在斌涉侵吞罹癌婦善款被雄檢起訴，但法院審理期間猝逝，法官裁定公訴不受理。（翻攝臉書）

「假面善人」陳在斌涉侵吞罹癌婦善款被雄檢起訴，但法院審理期間猝逝，法官裁定公訴不受理。（翻攝臉書）

2024/02/24 11:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「台灣急難救護協會」前理事長陳在斌常在臉書上以大善人形象，PO出清苦人家事跡，對外大肆募款，3年前他涉嫌侵占新竹弱勢少年無力葬父的善款310萬餘元，被法院判刑2年6月定讞，又被檢方查出他幫高雄罹癌阿嬤募款養曾孫，結果又私吞善款3萬多元遭起訴，但他於去年9月猝逝，法官裁定公訴不受理。

「台灣急難救護協會」是內政部合法登記立案的社團法人團體，2019年，陳在斌得知新竹張姓少年父親死亡，急需喪葬及生活費用，於是在新竹縣竹東鎮某禮儀公司，用臉書個人帳號直播及張貼訊息方式，向社會大眾募款，短時間內就募到621萬餘元，然後他再趁機侵占其中310萬元，被法院判刑2年6月定讞。

除了新竹，高雄市社會局也發現，陳在斌在2021年9月，也透過「台灣急難救護協會」的臉書發布貼文，指稱高雄一名罹癌阿嬤為了治病把積蓄全部花光，身上僅剩300元還要撫養曾孫，他上網替阿嬤發聲，希望各界善心菩薩伸出援手幫阿嬤度過難關，結果貼文一出，立刻收到9萬多元的善款。

陳在斌把9萬多元的善款，分6萬多元給阿嬤和曾孫，剩下的錢放進自己口袋，社會局查覺此事後通報雄檢偵辦，陳到案說明時，辯稱阿嬤有說怕錢被她的孫女拿走，才放在他身上保管，且阿嬤也簽下切結書，同意他把多的善款拿去幫助其他更需要幫助的人。

但檢方查出，陳在斌是接到警方通知到警局做筆錄前，才拿切結書給阿嬤簽，且阿嬤和曾孫出庭作證時，也都說自己不記得有同意陳男幫忙募到的善款可以拿去購買物資給更需要的人，因此檢方根據相關事證不採信陳男說詞，偵結後依公益侵占罪將他起訴。

高雄地院審理期間，身背性侵、侵占、毒品等3條通緝的陳在斌，被發現陳屍在台中市神岡區高鐵高架橋下的一輛轎車上，檢警調查後排除他殺，法官依刑訴法規定，裁定本案公訴不受理，可上訴。

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