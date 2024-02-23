鬼父強逼按摩睪丸口交 少女痛哭「為了家庭和諧願意原諒」

鬼父阿哲竟伸出狼爪。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

2024/02/23 08:41

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名男子阿哲（化名），2017年間掏下體磨蹭年僅12歲女兒小珊（化名）的陰部，還逼她摸睪丸、打手槍、口交，完全無視小珊已想自殘。2023年間，阿哲再度命令小珊打手槍，小珊忍無可忍，見鬼父洩慾睡著，報警求救。一審新北地院依強制性交少女等罪判阿哲5年6月徒刑，二審高等法院考量阿哲願賠30萬元，小珊泣訴「為了家庭和諧願意原諒」，日前改判5年刑。

2017年間，小珊年滿12歲，剛升上國中一年級，阿哲竟然對她存有亂倫遐想，在房間強摸她的胸部與下體，並命其幫忙按摩睪丸及打手槍。2021年5月間某日，阿哲故技重施，在房間內脫下小珊衣褲，用下體摩擦胸部及陰部，並命令她口交。2023年2月10日12時許，阿哲再度犯案，以「按摩」當暗語，要求小珊幫他打手槍及口交。

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只要小珊拒絕，阿哲就會發怒，拿東西丟她，並指使她去做家事，大罵「只是口交而已」，嚇得小珊不敢不從，並以為如果照做，「爸爸就會比較愛我」。

小珊還跟姑姑求救「我不能拒絕反抗，否則被打的是我，我好好說我爸他還是這樣」、「我也是他女兒不是嗎」、「姑姑……我真的快瘋了……之前爸爸知道我半夜想拿刀自殘，但爸爸還是沒改」、「報警嗎……爸爸會打我」。未料姑姑竟回「姑姑可以安慰你，但不能為你做決定」。

小珊多次遭到阿哲毆打成傷，18歲時，阿哲再度命令她幫打手槍，小珊不願再忍，趁他手淫到睡著時報警求救，警察教她錄影蒐證，小珊隔天遂拿家中監視器，錄下阿哲命令她打手槍與口交的畫面，鐵證如山。

阿哲始終認為未違反小珊意願，一審新北地院痛批他否認犯行，犯後態度不良，使小珊深受至親傷害；身為告訴代理人的新北市政府基於維護兒少權益立場，亦請從重量刑。合議庭認阿哲觸犯強制猥褻、強制性交少女等罪，定應執行5年6月刑。

阿哲提起上訴，並趕緊與小珊和解，承諾每月賠償5000元，共30萬元。小珊在法庭數度痛哭「願意原諒爸爸，換求整個家庭圓滿和諧。」

二審高院審酌雙方已和解，撤銷一審判決，但考量阿哲不思善盡呵護、照顧女兒成長之責，反對小珊強制猥褻、強制性交，罔顧人倫，造成小珊身體、心理創傷與陰影，日前僅酌減刑期，改定執行5年刑，可上訴。

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