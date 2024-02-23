中國快艇翻覆缺蒐證影像 海巡署：會將密錄器列裝備出勤就配戴

針對中國快艇翻覆意外，海巡署22日在金門召開記者會。（記者吳正庭攝）

2024/02/23 00:11

〔記者吳正庭／金門報導〕海洋委員會海巡署22日在金門召開記者會表示，有關中國快艇越界翻覆事件，由於沒有蒐證錄影，以致無法在第1時間提供事情真相，對此表示抱歉。海巡署官員說，未來會逐步將密錄器列為海巡個人裝備，只要出勤就要配戴。

至於亡者家屬撫慰金部分，海巡署表示，一定會以最大的誠意，提供家屬最實際的幫助，並繼續協商。

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海巡署針對金門海巡隊CP-1051艇，於金門海域取締中國籍越界「無船名」快艇發生翻覆案召開記者會，由副署長許靜芝率主持，對案情作進一步說明。他說，盼此案能回歸執法個案，不要升高衝突，希望擱置政治，人道優先，盡快完成善後。

許靜芝說，對於此案因為沒有蒐證錄影，導致無法很快讓家屬了解事實真相，讓家屬安心，也讓社會有很多爭議，對此感到非常抱歉。

外界關心此案是否涉及過失致死？海巡署艦隊分署分署長廖德成說，全案由金門地檢署偵辦中，海巡署不迴避，一定實事求是，若判決有責任，也一定全權負責。

針對外界關心，海巡署多次與亡者家屬會談仍未達成共識，海巡署組長謝慶欽說，首先對此案表達深切哀悼；關於和中國家屬談到還原事實真相、道歉賠償、遺體火化事宜，因全案仍由金門地檢署偵辦中，真相還未公布，遺體的火化還未達成共識，檢方指示暫不火化，一切以尊重家屬意願為主；至於道歉部分，若檢方調查結果有過失就有賠償，現在是在和家屬談撫慰金的部分，海巡署會用最大的誠意，提出對家屬最實際的幫助，並繼續協商。

有關中國要求嚴懲相關人員，海巡署說，這也需待檢方偵辦結果，在事實真相未公布前，無法表示意見。

外界質疑海巡未在案發第1時間，說明雙方船艇事故原因，許靜芝說，海巡署對當時現場發生的狀況不是很了解，也沒有相關事證，所以第一時間沒有作出回應；他說，最重要的是，沒有必要隱暪，也沒有隱暪的動機，就是因為沒有實像，沒有辦法在第1時間對外界作出具體說明。

海巡署艦隊分署分署長廖德成說，將來會逐步建置密錄器裝備，目標是將其列為個人裝備，只要出勤就要配戴，目前在勤務運作上，是沒有問題的。海巡署強調，目前密錄器不是制式裝備，這案子4名海巡隊員都沒有配戴密錄裝置，此案並無違反勤務紀律。

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