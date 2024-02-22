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警員巫文利包庇電玩纏訟8年 從輕改判8年

包庇電玩案纏訟8年多，有關涉案人員等均已定讞，巫員5次判決，4次有罪、1次無罪，有如洗三溫暖。（記者鮑建信攝）

包庇電玩案纏訟8年多，有關涉案人員等均已定讞，巫員5次判決，4次有罪、1次無罪，有如洗三溫暖。（記者鮑建信攝）

2024/02/22 09:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市鳳山分局文山派出所警員巫文利被控包庇電玩案，1、2審被依貪污治罪條例，判處徒刑17年，經最高法院3度撤銷發回，其中3次有罪，1次無罪，高雄高分院更三審上午宣判，從輕判處徒刑8年。

據了解，高雄市警察局鳳山分局督察組陳姓警務員（已判刑）、文山派出所警員巫文利等人，自2012年7月起至2015年10月，以通風報信等手法，涉嫌包庇鳳山地區共9家賭博電玩業者，規避警方查緝、臨檢行動。

陳等人共收受業者308萬元，其中巫員得款共80萬元。案經高雄市調處、廉政署等單位查獲移送法辦。

地院、高雄高分院依貪瀆罪，判處巫員徒刑17年，他不服上訴最高法院撤銷發回後，高雄高分院更一審調查，巫涉嫌收賄期間，並無與業者電話通聯，不能僅憑業者等人片面指證，就認定他有罪，因此改判無罪。

不過，二審檢察官不服上訴，經最高法院發回，由更二審重新開庭，根據秘密證人和相關證人等指證，及扣案卷證等資料顯示，認定巫員有收賄犯行，但仍然維持地院刑度，巫又不服上訴，同樣被最高法院撤回發回，更三審上午宣判，認為巫部分犯行無罪，因此從輕發落，改判有期徒刑8年，褫奪公權3年，仍可上訴。

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