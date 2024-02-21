卦山法拍市集轉戰南投！ 3/5千樣商品低價賣

法務部行政執行署彰化分署將於3月5日在南投舉辦法拍市集變賣，商品用的吃的通通有，鑄鐵鍋500元帶回家。（彰化分署提供）

2024/02/21 22:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕法務部行政執行署彰化分署今年第1場「卦山法拍市集」活動，首度利師南投，將於3月5日上午9點30分在彰化分署南投行政執行官辦公室舉辦，超過千樣商品從生活日用品到養生好物，吃的用的也能拿來當送禮用，價格很甜，彰化分署歡迎民眾來現場撿便宜。

彰化分署說，分署定期每季舉辦「卦山法拍市集」，目的提供一個銷售平台給欠稅（罰費）義務人，協助義務人將查封動產順利賣出，再以銷售所得款項清償公法上金錢債務，消費者也能以低於市價的親民價格買到想要的東西，實現了政府、義務人及民眾的三贏局面。

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這次名為「投愛送暖」的卦山法拍市集活動，會由行政執行署吉祥物「拍寶」化身鋼鐵人變賣拍賣物，品項很多，其中一家專注於牛樟芝產品研發的生技公司，因疫情等因素影響經營，選擇在市集中以優惠價格變賣其產品，包括牛樟芝精華萃取液（原價每瓶2萬2千元，變賣價1萬6千元）及美妍膠囊（原價每盒2980元，變賣價2000元），比市價便宜6到7折，省下來的行銷成本間接回饋給民眾。

其餘變賣物品還有之前法拍市集曾經亮相的洗髮精、沐浴精、3C充電線、護腰帶、木製用品、清潔布、襪子、園藝肥料及火鍋抵用券外，此次新增多種口味飲品、茶葉（包）、鑄鐵鍋、聚寶盆、文具用品、學生書桌、萬景藝苑門票等，價格實惠，歡迎有興趣的民眾3月5日來現場挖寶。

法拍訊息及變賣物品資訊，彰化分署陸續PO上臉書粉絲專頁及IG（帳號：chymoj168），民眾也可自彰化分署的官網首頁，連結這次所有變賣物件圖鑑，進行線上閱覽。

法務部行政執行署彰化分署將於3月5日在南投舉辦法拍市集變賣，其中一家專注於牛樟芝產品研發的生技公司，因疫情等因素影響經營，選擇在市集中以優惠價格變賣其牛樟芝精華萃取液等養生好物。（彰化分署提供）

變賣物品聚寶盆以台灣黃檜木為材質，變賣價格1600元到2200元不等。（彰化分署提供）

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