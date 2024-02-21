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債主偕友人討債卻被押往公墓凌虐拍裸照 警救人逮6惡煞

桃園市張姓男子偕同簡姓好友討債，卻被設局強押到公墓虐打，警方逮6惡煞救人，桃檢今偵結依擄人勒贖罪嫌將涉案6人起訴。（記者余瑞仁攝）

桃園市張姓男子偕同簡姓好友討債，卻被設局強押到公墓虐打，警方逮6惡煞救人，桃檢今偵結依擄人勒贖罪嫌將涉案6人起訴。（記者余瑞仁攝）

2024/02/21 15:44

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市24歲朱姓男子積欠張姓男子債務，張男去年10月向朱討債，朱男與多名友人認為張逼人太甚，假藉還錢將張男約出見面，10餘人趁機將張男及其簡姓友人押到公墓修理、拍裸照，還各要求百萬元贖款，2人聯繫家人籌錢，警方翌日清晨救人，逮捕涉案嫌犯送辦，結束7小時驚魂。桃園地檢署今偵結，將朱男等6人依擄人勒贖罪嫌起訴。

檢警調查，朱男於2021年向張男借款未還，張去年多次催討，朱男的何姓遠親認為張「討債討得太過分」，經與朱男及其何姓友人商議，計畫以還款名義誘出張男到朱男的新屋區住處，加以挾持後拿錢放人。

張男於去年10月28日晚間偕同簡姓、夏姓、邱姓男子赴約，由張男與簡男進屋，另2人在外等候，不料，2人進屋後就遭朱男一方的游姓、曹姓、李姓多人動手關門挾持，其他同夥意圖挾持在門外守候的夏、邱2男，所幸2人駕車逃離。

朱男一方人員挾持張、簡後，先痛打一頓，翌日凌晨將人押往龜山區第一公墓，更以香菸頭燙虐，並拍下裸照，要求支付百萬元贖款，經討價還價降為共30萬元。

之後，張男聯繫妻子向親友籌錢，楊梅警分局接獲家屬報案，於當日清晨5點前往公墓救人，先後逮捕李、何、林、游、曹及朱男到案，現場扣得球棒3支、空氣槍1把等證物，訊後移送檢方偵辦。

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