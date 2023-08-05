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    欠40萬債務慘遭債主押走汐警獲報2小時救出「肉票」

    陳姓男子為了向黃姓男子追討欠他的40萬元債務，夥同賴姓等3名友人，持指揮棒將黃男押走，逼黃男簽下3張共300萬元本票；警方獲報2小時救出肉票，逮到陳等4人後，依妨害自由等罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    陳姓男子為了向黃姓男子追討欠他的40萬元債務，夥同賴姓等3名友人，持指揮棒將黃男押走，逼黃男簽下3張共300萬元本票；警方獲報2小時救出肉票，逮到陳等4人後，依妨害自由等罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    2023/08/05 18:59

    〔記者林嘉東／新北報導〕陳姓男子為了向黃姓男子追討欠他的40萬元債務，夥同賴姓等3名友人，持指揮棒將黃男押走，逼黃男簽下3張共300萬元本票；警方獲報2小時救出肉票，逮到陳男等4人後，依妨害自由等罪嫌移送送辦。

    本案發生上月28日晚間6點半，新北市汐止警分局長安派出所獲報，轄內茄苳路有名黃姓男子，從住處遭4名男子押走，上了一輛車後不知去向。

    長安派出所接獲黃的家人報案後，火速趕抵調閱黃家附近監視器畫面，發現34歲黃男被害人，是被4名男子持指揮棒強行，押進一部白色廂型車後，往茄福街方向離去。

    警方查出白色廂型車是31歲陳姓男子所有，透過陳妻聯繫上陳男，一方面確保黃男尚且平安，一方面調閱周邊監視器，一方面調度線上警網追到陳男的轎車。

    警方在獲報2小時後，攔截到陳男的車，救出黃男後，將陳男等4人全數帶回派出所偵辦。

    陳供稱，黃男積欠他40萬元投資款不還，才找來年僅20、21歲的賴姓、邱姓與王男等3名友人，至黃男住處將他押走。

    黃則說，他被陳押走後，被迫在車內簽下3張本票共300萬元。

    警訊後，陳男等4人坦承將黃男押走，也有逼黃簽下300萬元本票，警訊後，將陳等4人依妨害自由、強制罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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