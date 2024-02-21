女亂打110害警奔波 警剛離開又報案稱「電視打不開」

高雄歐姓女子亂撥打50通報案電話被法官判罰3千元。示意圖。（資料照）

2024/02/21 09:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕歐姓女子去年10月撥打110報案電話，自稱有輕生念頭，警方上門查看時，歐女說自己生活很爽不會自殺，警方離去後，她在9天內又撥了20多次報案電話，警方上門告誡她不要亂打電話，結果前腳剛走，歐女又報案稱「電視打不開」，警方依違反社維法送辦，法官裁罰她3000元。

判決指出，去年10月26日下午1點多，歐姓女子撥打報案110電話，聲稱罹患憂鬱症欲自殺，員警獲報後在5分鐘內火速趕到歐女家查看，結果歐女應門時，一臉無所謂的樣子，向員警說「我現在一個人過得很舒服，為什麼要自殺」，員警當下立刻告誡不要亂打110。

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警方統計，歐女於10月18日至26日，已頻繁致電報案專線20多次，員警26日下午上門勸阻後，歐女竟於24小時內又撥打8通報案電話，聲稱身體不舒服要去醫院就醫、需要救護車協助或緊急照護，員警到場後，確認沒有任何緊急事態需處理而徒勞往返。

10月29日下午1點多，歐女數度以電視打不開、遙控器不慎掉落地面為由撥打報案專線，員警見她屢勸不聽，且不到1個月時間就撥了50次110報案電話，嚴重影響其他民眾報案權益，因此依違反社維法將她送辦。

高雄簡易庭審理時，法官認為，歐女濫用報案電話成性，罔顧公眾撥打報案專線需求，依違反社維法「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽」，判罰3000元，可抗告。

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