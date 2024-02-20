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無聊當有趣！ 他領貨款拍片裝車手 警逮人依法究辦

提款的鍾男與拍片的林男拍假車手影片，無聊當有趣。（記者徐聖倫翻攝）

提款的鍾男與拍片的林男拍假車手影片，無聊當有趣。（記者徐聖倫翻攝）

2024/02/20 17:44

〔記者徐聖倫／新北報導〕無聊當有趣！24歲鍾姓男子昨晚間前往新北市新莊某超商領取貨款，他與林姓友人2人拿起手機拍攝領錢過程，影片中林男問：「你是來當車手的嗎？」鍾男則邊笑邊領現金，影片中甚至點名新莊警分局。警方不敢大意，見到影片循線查緝，最後將鍾、林2人逮捕，並依違反社會秩序維護法移送法辦。

據了解，鍾男在新莊夜市攤商任職，昨晚間9時許，他前往新莊區天祥街某超商領取50萬元貨款，正巧林男在附近，於是2人相約在超商見面，邊領錢邊聊天。

這時林男因為拿出手機開始拍攝，且邊笑鬧邊問：「你是來當車手的嗎？」影片中鍾男也不否認，邊笑著邊提款，還將現金疊好放在ATM機台上，一副挑釁的模樣。鏡頭這時轉到ATM旁的新莊警分局巡邏箱，林男則說道：「新莊分局喔！」影片拍畢上傳網路，引起警方關注。

打詐目前正是全國警力的主要任務之一，而林男的影片煞有其事，新莊警分局即刻派員查緝，今日將2人逮捕到案，發現幸好只是惡作劇。鍾男供稱，因為提款卡有設定，所以可以提令現金高達50萬元，林男表示拍影片只是好玩，並沒有惡意。警詢後，依違反「社會秩序維護法」，將2人依法裁罰。

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