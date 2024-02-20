女子存款剩1萬2、「網路老公」騙匯1萬 捶心肝嘆網路沒真愛

丁女存款剩1萬2千元、「網路老公」騙匯1萬，氣捶心肝嘆網路沒有真愛！（讀者提供）

2024/02/20 10:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，丁姓女子網戀1名男網友，暱稱老公沒見過面，「網路老公」稱需要一筆錢投資，但丁女存款只剩下1萬2千元，對方只要她匯1萬元就好，幸好超商店員機警發現通報警方合力保住她的血汗錢，丁女才驚覺受騙，當場氣捶心肝，大嘆網路沒有真愛！

警方調查，高雄1名丁姓女子（60歲）臉書認識1名男網友，2人相談甚歡互以「老公、老婆」暱稱，男網友近日稱需要一筆錢投資，之後再與丁女一起投資，但丁女存款只剩1萬2千元，對方稱「那先匯1萬元就好」。

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丁女為愛沖昏頭，竟然信以為真，昨天下午到鳳山區新富路1間超商操作ATM，要匯款1萬2千元到男網友指定帳戶；超商店員發現是店內常客丁女，操作ATM時一直使用手機，機警主動上前關心她，店員得知丁女要匯款給網路老公，一聽就知道是詐騙手法，立即通報警方協助阻詐。

鳳山警分局新甲所警員林揚智、蘇柏睿據報到場處理，丁女稱臉書交友認識「老公」，對方投資需要一筆錢，但她的存款只剩1萬2千元，「老公」說「那先匯1萬元就好」，她竟還以為「老公」貼心。

警方勸說這是網路交友詐騙手法，丁女才驚覺受騙上當，氣捶心肝說「難怪，如果老公真的愛我，怎麼會連我帳戶內只剩一萬二，還要強迫我匯一萬元過去！」，她大嘆網路沒有真愛，所幸遇到機警店員與警員保住她寶貴的財產。

鳳山警分局呼籲民眾，民眾網路交友要謹慎，切勿因為網友片面之詞，輕易匯款、購買點數交付，避免落入詐騙陷阱，遇有疑似詐騙情形，可撥打165專線諮詢。

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