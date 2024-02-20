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首頁　>　社會

19歲酷女車手扮投資專員 台中街頭取兩百萬落網

潘女（中）打扮中性，落網後辯稱為投資理財專員。（讀者提供）

潘女（中）打扮中性，落網後辯稱為投資理財專員。（讀者提供）

2024/02/20 12:19

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區林姓女上班族（36歲）過年前下載詐團投資APP，進場遭詐92萬元後被通知抽中未上市股票需交付現金200萬元辦理交割，林女報警後與與詐團車手潘女（19歲）約在向上路超商面交，警方埋伏逮捕，潘女辯稱為「投資理財專員」，缺錢花用才兼差當車手。

「我是理財專員啦」，台中市第四警分局於今年1月獲報林女遭詐92萬元，詐團食髓知味佯稱抽中市價數百萬未上市股票，要求加碼面交現金200萬元，相約南屯區黎明、向上路口超商外面交取得交割權，黎明派出所長王凱政帶領警員林聖皓埋伏，逮捕潘女到案，她辯稱為受雇專員，遭移送偵辦。

王凱政表示，潘嫌打扮中性、近乎平頭俐落裝扮，揹著黑色後背包並頻使用手機聯繫在旁監視同夥，時而探望周遭警戒，落網後供稱為投資公司外派專員，警方在隨身皮包起獲偽造識別證、付款收據及手機等證物，周遭監視同夥在警方露面後立即失去蹤影。

潘女向警方表示，喜歡名牌裝扮缺錢花用，應徵後才知擔任詐騙車手、首次出勤就落網，員警認為潘女還在唸書階段，苦勸回歸校園勿再從事不法，全案依觸犯詐欺、洗錢防制法移送偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團要求林女加碼200萬元取得假股票交割權。（讀者提供）

詐團要求林女加碼200萬元取得假股票交割權。（讀者提供）

詐團車手潘女（左）與被害人林女約在向上路超商面交。（讀者提供）

詐團車手潘女（左）與被害人林女約在向上路超商面交。（讀者提供）

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