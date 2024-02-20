嘉義好美保安林 一連3天雜草火警

嘉義布袋好美1920保安林發生雜草火警，社區會同相關單位漏夜滅火。（圖由好美船屋提供）

2024/02/20 13:52

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕林業保育署嘉義分署所轄嘉義縣布袋1920保安林，2月18日起一連3天發生雜草火警，所幸社區及時發現會同消防、嘉義分署攜手撲滅，否則延燒恐釀成森林大火，嘉義分署除加強監測預防死灰復燃，同時派員拜會社區幹部做作防火宣導工作。

嘉義分署副署長李定忠表示，森林面積廣達118公頃的嘉義分署1920保安林，2月18日下午3點左右發生火警，為路邊雜草燃燒，經當地蔡信得長老聯絡布袋消防分隊迅速滅火及熄滅，延燒面積約100坪，但19、20日兩天氣溫升高分別又有殘火復燃，但都為原區域燃燒，隨即由消防分隊、社區人員及分署幫浦隊進行撲滅。

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「好美船屋」負責人鄭怡雯表示，週日下午3點左右獲報好美防風林發生火警，立即帶領工作人員會同社區鄉親前往滅火，布袋消防分隊據報也出動水車救援，一直到晚上7點因天色非常暗，加上消防車沒水，船屋貨車載的水也沒有了，環顧四周火好像滅了，於是收隊。

鄭怡雯說，大家才剛喘口氣，7點16分又接到社區理事長蔡信得的電話，通報又有1處火燒起來，緊急聯絡消防隊和林林業保育署嘉義分署，大家攜手滅火到晚上8點20分。

「好美船屋」曾進成強調，由於火場地面覆蓋厚厚好幾層的枯葉，火勢撲滅之後，灰燼很容易悶燒復燃，2處相近的火場在昨天晚上又冒出火苗，所幸及時發現撲滅，今天早上也悶燒狀況，由於火場內有幾棵木麻黃樹頭都被燒到焦黑，萬一火苗往上竄燒枝葉恐一發不可收拾，仍須小心防範。

林業保育署嘉義分署嘉義縣布袋1920保安林2月18日起一連3天發生雜草火警。（記者蔡宗勳攝）

1920保安林發生雜草火警，幸未延燒樹林釀成森林大火。（記者蔡宗勳攝）

1920保安林發生雜草火警，幸未延燒樹林釀成森林大火。（記者蔡宗勳攝）

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