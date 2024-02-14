東衛水庫與石泉野草火警疑遭縱火 警方通知嫌疑人到案

馬公東衛水庫至石泉間，疑遭人為縱火。（澎湖縣政府消防局提供）

2024/02/14 18:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（14）日上午馬公市東衛水庫（百勝木材行）附近發生雜草火警，澎湖縣政府消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公、澎南、湖西、白沙、西嶼及馬公港消、興仁彈藥庫共15車36人前往現場，由大隊長陳正宜負責指揮搶救，近2小時搶救才撲滅火勢。馬公警分局介入調查，一名吳姓女子涉有重嫌，已通知女子到案說明，釐清犯案動機及涉案情節。

由於現場燒草火勢過大，延燒至百勝木材行倉庫，經搶救後倉庫火勢已熄滅。澎湖縣政府消防局持續召回休假人員，加派人車前往支援，並加周圍建築物防護。火勢於13時11分控制，14時34分完全熄滅，燒草面積約2萬8千平方公尺，百勝企業行倉庫燃燒面積150平方公尺，另有5個6公尺貨櫃燒毀（貨櫃內存放建築材料）。

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此起火警起火原因及損失金額，由消防局火災調查科及第一大隊派員調查中。馬公警分局調閱周遭監視錄影系統後，發現一名吳姓女子涉有重嫌。

馬公警分局已通知該名女子到案說明，待分局釐清其涉案情節及動機後，依法移送台灣澎湖地方檢察署偵辦。針對吳姓女子涉案情節，外界也感到好奇與不解，尤其是澎湖民風純樸，縱火報復或另有隱情，在坊間引發話題，更令人好奇吳女的身份與犯罪動機。

本分局提醒，為維護公共安全，不要心存僥倖便宜行事，切勿任意於空地燃燒垃圾而引發火警，以免觸法。

木材倉庫遭波及，內存物品毀於一旦。（澎湖縣政府消防局提供）

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