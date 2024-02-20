3女童發展遲緩 原因竟是阿爸長期在屋內做這件事

李姓男子長期在屋內吸食安毒，害3女童發展遲緩。示意圖（資料照）

2024/02/20 12:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男子和許女同居，兩人生下1對雙胞胎女兒，再加上許女之前生下4歲女童，一家五口同住在鼓山區某民宅，許男因持毒被逮，檢警搜查時發現，3個小女童都出現發展遲緩現象，經檢測毛髮，發現3女童體內都有過量的安非他命，李男也坦承長期在屋內吸毒，被檢方依妨害幼童發育罪起訴。

檢方指出，李男與許女交往後，於2022年1月生下1對雙胞胎女兒，許女帶著之前未婚生下4歲女兒，一家五口一起住在母親於位於橋頭區的民宅，母親過世後，李、許兩人帶著3個女兒再搬到鼓山區某民宅同住。

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2023年1月10日，李男因持毒被警方查獲，警方前往李男住處搜索時，又在他家搜出毒品殘渣袋和吸食器，警方發現，大女兒滿口蛀牙，身上還有舊傷，雙胞胎姐妹也明顯瘦弱，懷疑她們遭不當對待，經通知社工協助，將大女兒和一對雙胞胎安置後，經採集她們毛髮檢測，發現3女童體內都有過量的安非他命殘留。

雄檢偵查時，李男坦承長期在家吸食安非他命，並且不會在乎女童是否在身邊，想吸就吸；檢方認為他明知吸毒時產生的毒煙霧，會影響女童大腦發育功能，卻不顧她們的安危恣意吸毒，因此依妨害幼童發育罪起訴，並請法院加重其刑。

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