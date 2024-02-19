嚇壞了！彰化民宅火災 7旬老翁睡夢中驚醒從3樓跳窗逃生

彰化和美民宅火災，7旬阿公睡夢驚醒從3樓跳窗逃生，還好3樓有窗台，2樓也有遮陽棚，所幸阿公無恙。（民眾提供）

2024/02/19 16:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮今天下午1時許傳出民宅火災，70多歲的吳姓阿公從睡夢中驚醒，自行從3樓後側跳窗逃生，阿嬤則是受困在2樓在窗台邊待救，消防人員到場立即架梯將阿嬤救出並送醫，初步研判是從1樓後側客廳起火，起火原因仍待進一步調查。

彰化縣第一消防大隊副大隊長吳哲佑表示，這起火災發生在今天下午將近2點左右，起火地點是和美鎮十茂路的3樓透天民宅，由於民宅就在新庄國小一帶，民宅1樓起火後竄出濃煙，民眾發現後立即報案。

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消防局獲報後，馬上派出第一大隊與和美、彰化、東區、鹿港分隊等4個分隊，各式消防車14輛、救護車3輛、消防人員42人，消防人員到場時發現，3樓透天民宅的2、3樓都有大量黑煙冒出，吳姓阿公本來在午睡，被濃煙驚醒後，就自行從3樓後側窗台跳窗逃生，因為3樓窗台處有個小平台，2樓處也有遮陽棚，阿公跳窗逃生，並無大恙。

吳哲佑指出，屋主吳姓阿公跳窗逃生，其妻則受困2樓，在2樓後側窗台等待救援，馬上架梯救下來，雖然吳妻意識清楚、無明顯外傷，但擔心有吸入濃煙，送往彰基救治。這起火災造成1樓後側客廳面積約20平方公尺，以及2、3樓都有煙燻情況，真正起火原因仍待進一步調查。

彰化和美傳出民宅火災，阿嬤2樓窗邊待援，由消防人員架梯救下來。（民眾提供）

彰化縣和美鎮今天發生民宅火災，大量濃煙竄出，初判是一樓後側客廳起火。（民眾提供）

彰化縣和美鎮今天發生民宅火災，大量濃煙竄出，初判是一樓後側客廳起火。（民眾提供）

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