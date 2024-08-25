為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新北泰山火警延燒8間工廠 北北桃267人出動搶救

2024/08/25 01:45

〔中央社〕新北市泰山區楓江路24日晚間發生工廠火警，包括木材工廠等陷入一片火海。消防局今天表示，共有8間廠房受波及，出動桃園、新北、台北50餘車，共267人搶救後，已於凌晨控制火勢。

新北市府消防局長陳崇岳今天凌晨透過影片表示，25日晚間10時26分接獲通報，泰山區楓江路86巷發生工廠火警。消防車抵達現場時，木材工廠已陷入一片火海。

火警發生後，陳崇岳坐鎮現場。他表示，現場為多間相連的鐵皮工廠，火勢猛烈濃煙竄天，陸續延燒共8間廠房。警消獲報後立即出動，也尋求桃園市、台北市水庫車支援搶救。

警消在現場緊急斷電，布設水線搶救。陳崇岳說，現場消防栓水源充足，其餘水庫車也到周邊區域調度救火所需水源。現場將近有2000坪的廠房區遭焚燒。

消防局說，已於24日深夜11時50分至今天凌晨零時許控制火勢，目前仍在持續處理殘火，並阻隔火勢，儘速排煙，避免繼續延燒。初步瞭解，內部無人員受困、受傷。

消防初步調查，現場包括木材工廠、尿布工廠、扶手、服飾等廠房倉庫等受損。每間廠房面積約200坪至300坪左右，實際焚燒狀況、財產損失、起火原因，需待火勢完全熄滅後封鎖現場，並由火災鑑識中心調查。（編輯：施施）1130825

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播