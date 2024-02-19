高市警局長林炎田主持少年隊長交接 宣誓杜絕黑幫進入校園染黑少年

高市警局長林炎田（中）主持少年隊長交接，宣誓杜絕黑幫進入校園染黑少年。（記者黃良傑翻攝）

2024/02/19 13:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府警察局少年警察隊今天舉行隊長交接，局長林炎田親自到場主持，指示新任隊長陳仁正加強掃除黑幫進入校園，以及預防少年染黑工作，尤其要阻斷詐騙集團吸收少年成員的管道，期許新任隊長除了守成，也必須要有一番作為。

少年隊長布達交接典禮於今天上午11時舉行，由局長林炎田親自主持，前任隊長王春生升任三線一星督察，他於2019年6月間到任，任職少年隊長長達4年又8個月，積極推動與學校橫向聯繫，防止不良幫派組織侵入校園、偵查青少年犯罪案件、維護校園安全工作、查處輔導中途輟學學生，同時推動青少年輔導，並與教育、社政、少年輔導委員會、少年法院等資源網絡，共同協助處理青少年問題及提供多元輔導措施。

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新任隊長陳仁正係中央警察大學71期刑事警察學系、國立高雄師範大學教育學院成人教育研究所畢業，歷任本局小港、新興分局派出所所長、刑事警察大隊專員、隊長、岡山分局偵查隊隊長等職務，109年10月6日起調任苓雅分局偵查隊隊長迄今，歷練豐富，工作積極認真，深獲長官肯定。

林炎田表示，少年隊工作具高度專業屬性，如兒童權利公約、兒少保護案件及少年犯罪防制對策，均需具專業的學養，並依法積極勇敢任事，落實保護少年健全的自我成長，目前少年隊掃黑成員12人，警力是六都前幾名，希望新隊長能把少年隊的招牌擦得更光亮。

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