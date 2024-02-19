經歷34名警局長 北斗分局最資深阿姐邱韻芳「安全下莊」當志工

邱韻芳13歲就進入北斗警分局當工友，今年屆齡退休，新春在溪州公園當志工。（記者顏宏駿攝）

2024/02/19 13:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗警分局現年65歲的工友邱韻芳，13歲時以童工身份進入北斗警分局擔任工友，這一做就是52年，她歷經34位分局長，人生精華歲月全奉獻給北斗分局，上個月退休後的她化身志工，今年的春節期間每天到溪州公園擔任志工，協助政令宣導及志工服務。

邱韻芳說，家住北斗的她，1971年國小剛畢業，外婆到街上要幫她找工作，因緣際會得以進入警局當童工，曾短暫與其中1任分局長到彰化分局服務2年，後來還是回到家鄉北斗服務，一轉眼52年就這樣過去了。

請繼續往下閱讀...

邱韻芳經歷34位分局長，看著同事來來去去和警界人事的更迭，她了然於胸，也因此更珍惜工友這份工作，52年來她意外遇過不少大案和「大人物」，但她總是僅守分際，不打聽、不洩露任何消息，也因此成為北斗警分局「最資深的員工」。

今年春節，邱韻芳穿著警察志工背心，出現在溪州公園，協助警分局在「2024花在彰化」的各項宣導服務，她用自己的行動證明了對北斗分局的深情厚愛，並表示北斗分局永遠是她的娘家，她說，將繼續以志工身分為北斗分局貢獻一己之力，這是她一生中最珍貴的使命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法