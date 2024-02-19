男戴全罩式安全帽+黑色面鏡拒酒測挨罰 法院認警有違職權撤銷裁罰

張男戴全罩式安全帽配黑色面鏡因拒酒測挨罰，但法院指警員作法有違違警察職權行使法，故撤銷裁罰。示意圖。（資料照）

2024/02/19 11:02

〔記者溫于德／台北報導〕新北市張姓男子前年騎機車到超商購物，步出店外因拒絕警員酒測而挨罰，然台北高等行政法地方庭院指張男當下戴的是全罩式安全帽，又未掀起黑色面鏡，因此警員無從判斷他的「眼睛很紅」，只能主觀臆測他可能酒駕而攔查，有違警察職權行使法，故撤銷裁罰。

張男是在前年11月20日一早6時許騎機車到超商購物，又因超商離家近，他購物完打算步行返家，但走出店外時被警員要求酒測，不過他指警方違法隨機攔停而拒絕酒測，事後仍挨罰18萬元並吊銷駕照，決定提告請求撤罰。

請繼續往下閱讀...

負責開罰的新北市政府交通事件裁決所處解釋，警員於巡邏停等紅燈時，見騎機車的張男迅速看警車一眼並靠邊停進入超商，又發現張男臉色不對等情，加上影響超商，才待張男離開超商而攔查；當下張男散發酒氣，也自稱前一天有在家喝酒，警員才合理懷疑他酒駕而要求酒測，否認不法。

法官審理時當時在場的警員作證提到，當下警、民距離約3至4公尺，張男眼睛很紅也有點混濁，有可能是酒駕；面對法官問：「張男戴全罩式安全帽，面鏡是黑色，如何見到他的面容？」警員說「我沒有印象，因為是學長攔的」。

法官指，警員的密錄器畫面顯示張男戴的是黑色全罩式安全帽，且當下並未掀起面鏡，故難以認定警員能看見張男五官包括眼睛與面容。

再者，警員是因為張男騎車時看了警車一眼，便停下警車進入超商，這種主觀臆測張男屬酒測之人，並非張男騎車時已發生危害或有蛇行、車速異常等，也就代表警員當下的攔查行為違反警察職權行使法，因此他拒絕酒測沒有問題，法官決定撤銷裁罰。可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法