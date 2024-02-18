幫攔截轉放海洛因毒包裹 社區總幹事運毒判4年6月
2024/02/18 18:08
〔記者王定傳／新北報導〕新北市泰山區某社區林姓總幹事，為了10萬元報酬加入運毒集團，將社區地址提供給運毒集團作為包裹接收地，而他則負責攔截並轉放至指定停車位上，雙方完成約定後，運毒集團從泰國運了4塊海洛因磚入台被抓包，新北地院合議庭認為，林男以為是運送K他命，因此依運輸第三級毒品罪，判處林男4年6月徒刑。
本案運毒集團依林男提供的地址，將海洛因夾藏在零食包裹內，委由不知情的報關行辦理包裹進口，2020年9月間，經空運輸入台灣，運抵財政部關務署台北關松山分關，經執行貨物檢視勤務查覺貨物有異，乃會同台北關人員當場拆封，發現其內裝有疑似海洛因的物品。
請繼續往下閱讀...
調查局獲報鑑驗確認為海洛因後，經新北市調查處予以查扣，且為追查該毒品來源，遂將海洛因包裹送交郵局，準備依貨物運送流程送達收件人，同年10月間，郵差將包裹運至林男的社區，並稱包裹須補稅，林男察覺有異並未領取，但仍被逮。
合議庭認為，林男無視政府禁令而運輸、走私毒品入境，且運輸毒品數量甚鉅，倘流入市面，皆將助長毒品氾濫，對社會治安及國人身心健康的潛在危害極鉅，犯罪情節非輕，判刑4年半；同案共犯劉男另行審結。