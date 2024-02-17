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男與乾媽女兒車內躲雨蓋被未關門 妻訴請離婚獲准、求償敗訴

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2024/02/17 09:56

〔記者黃明堂／台東報導〕林姓男子與乾媽的女兒高姓女子雨中在休旅車內一起躺著蓋棉被，林男也曾在高女家中洗澡，都被賴姓妻子目睹，憤而對高女提起配偶權損害賠償之訴，求償50萬元。台東地方法院法官以當時下雨，且車門未關等情況認為高女侵害賴女配偶權的證據不足，判賴女敗訴。

賴女提告主張，她與林男結婚10多年，感情融洽，但前年林男以藝術創作為由，暫時分居兩地。但她在某日接獲南部某家民宿來電，才得知林男與高女的母親、舅舅一同出遊至高雄。某日她到高女家中尋夫，高女說林男正在洗澡，還用親暱方式呼喚林男。她再於某日凌晨，發現林、高2人正在休旅車內床墊上同蓋棉被熟睡。

賴女以林、高出遊、洗澡及同車蓋被等行為，除訴請離婚獲准，再以配偶權遭侵害，對高女提告求償。

不過，林男在法院審理時證稱，高女是他乾媽的女兒，早在10幾年前就認識了，乾媽及高女的舅舅有筋骨的問題，他才陪他們去高雄看診。高女也說，如有不正常交往關係，僅需與林男單獨出遊即可。

法官認為，林男與高女之母有一定親誼關係，自有可能得高女之母同意而至住所洗澡，無從據以林男在高女家中洗澡，就認定高女有侵害賴女之配偶權。

至於休旅車內蓋被之事，林男說是因幫高家在約一公里之外蓋房子，因為下雨，他跟高女為談論工程之事，才進車內躲雨蓋被，也未睡著，車也未上鎖。賴女也自陳，那天雨下很大。法官認為，雨中男女同在車內躲雨的情境，尚難認定有逾越通常男女分際及社交禮節範疇之不正交往行為。

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