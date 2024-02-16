女子買溫泉券個資外洩遭詐 法院判業者有過失應賠償

消費者買溫泉券卻遭外洩個資，高等法院改判溫泉飯店有過失，應與網路科技公司連帶賠償2萬元。（記者楊國文攝）

2024/02/16 23:49

〔記者楊國文／台北報導〕趙姓女子指控，在台北市北投某溫泉飯店官網購買溫泉券後，因其個資外洩，遭詐騙9.9萬多元、提告求償詐騙款項及精神慰撫金2萬元共11萬9千多元，一審判決溫泉飯店應刪除、停用其個資，上訴後，高等法院改判溫泉飯店、網路科技公司應連帶賠償2萬元。可上訴。

趙女受訪指出，此判決提醒收集客戶個資的飯店等業者，除了要做好個資安全防護措施，委託管理維護的科技公司，也有監督的法律責任，而行政主管機關也須做好把關責任，以保護消費者權益。趙女亦表示，收到判決書後，再研究是否上訴。

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隱私權、個資自主權遭侵害 應負損害賠償責任

趙女提告主張，2010年10月、2021年11月間，到知名飯店官網訂購溫泉券後，不料，2021年12月間接到詐騙電話，因誤以為是溫泉飯店客服人員，而配合操作解除分期付款設定，以致遭騙走9萬9987元。

趙女認為，溫泉飯店未對其個資採取適當安全措施，使他人透過訂購系統竊取其個資，而合作的科技公司遭駭客入侵，也未以適當方式通知她，提告請求法院判決命飯店刪除並停止使用其個資，並與科技公司須連帶賠償精神慰撫金2萬元、被騙損失9萬多元共11萬9987元。

溫泉飯店指稱，趙女從訂購系統購買溫泉券的時間，與她被騙的時間間隔已近2個月，無法僅從詐騙集團佯稱是飯店客服人員，即認定其個資是飯店洩漏。

即使趙女遭詐騙的來源與訂購系統有關，但飯店早在官網公告相關詐騙手法，及張貼相關警語，一再提醒消費者慎防詐騙，且她已多次進入該飯店官網進行線上刷卡，應知悉該警示，其被騙與飯店、科技公司處理其個資無因果關係。

台北地院審理認為，交通部觀光局回函指出，此個資外洩事件是因科技公司的訂購系統遭駭客入侵所致，溫泉飯店除了在事前曾要求科技公司加強個資防護措施，事後即通知疑似遭個資外洩的全數消費者相關防範詐騙訊息，另加強飯店本身各項個資防護機制，尚符合資料保護法相關規定。

遭詐騙財損因果關係難證明 飯店、科技公司不必負責

另外，溫泉飯店更早在2021年8月28日，已有「貼心提醒、防範詐騙公告」，該公告記載詐騙手法，包括謊稱為飯店系統遭駭客入侵、謊稱為銀行人員要求解除款項，以及操作銀行轉帳等內容，因此無違反個資法或侵權行為的過失，沒有賠償責任。不過，北院判決飯店應刪除並停用趙女留存的相關個資。

全案上訴後，高等法院審理認為，飯店、科技公司對訂購系統未盡適當安全維護措施，致個資外洩而遭詐騙集團不法利用，造成趙姓民眾隱私權、個資自主權遭不法侵害，應負損害賠償責任，判決飯店、科技公司應連帶賠償2萬元。

至於趙女受詐騙集團詐騙的財產損失9萬9987元部分，高院認為飯店、科技公司的過失行為與趙女財物損失的結果之間，難以證明有因果關係，飯店、科技公司不必負連帶賠償責任。另外，趙女要求飯店應刪除並停用其個資，高院認為，飯店稱已刪除趙女的「姓名」、「購買紀錄」等個資，如不願再收到飯店訊息，趙女僅需自行解除與飯店好友關係即可。

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