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2/16大樂透、今彩539頭獎均摃龜！春節大紅包開出17組

今晚（2月16日）開獎的第113000021期大樂透、第113000041期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

今晚（2月16日）開獎的第113000021期大樂透、第113000041期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/02/16 22:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月16日）開獎的第113000021期大樂透、第113000041期今彩539頭獎均摃龜；第113000021期春節大紅包開出17組，還有126組尚未開出，將於下期（17日）繼續加開大紅包獎項。

第113000021期大樂透中獎號碼「19、24、33、42、43、45，特別號：16」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得366萬7914元；參獎共54注中獎，每注可得73萬149元；肆獎共151注中獎，每注可得1萬6816元；伍獎共2846注中獎，每注可得2000元；陸獎共4133注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬2732注中獎，每注可得400元；普獎共5萬5255注中獎，每注可得400元。

第113000021期49樂合彩中獎號碼為「19、24、33、42、43、45」，四合摃龜；三合共89注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2559注中獎，每注可得1250元。

第113000021期春節大紅包中獎號碼為「03、04、08、15、19、29、36、43、45」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出17組共19注中獎，其中15組為單注中獎，可得獎金100萬元，2組為2注均分，各得獎金50萬元。本期開出17組，還有126組尚未開出，將於下期繼續加開大紅包獎項。

第113000041期今彩539中獎號碼為「07、11、16、34、36」，頭獎摃龜；貳獎233注中獎，每注可得2萬元；參獎5421注中獎，每注可得300元；肆獎9萬4503注中獎，每注可得50元。

第113000041期39樂合彩中獎號碼為「07、11、16、34、36」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合327注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬3838注中獎，每注可得1125元。

第113000041期3星彩中獎號碼為「900」，壹獎62注中獎，每注可得5000元。

第113000041期4星彩中獎號碼為「9676」，壹獎16注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000014期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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