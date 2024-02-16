詐騙防制滿意度寫新低！警政署：持續精進打詐、強化國際合作

警政署。（記者邱俊福攝）

2024/02/16 22:40

〔記者邱俊福／台北報導〕國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對112年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度調查研究報告出爐，雖民眾對「警察維護治安工作」的滿意程度持顯著上升，但對政府詐騙防制滿意度下滑，卻創歷年新低。警政署對此強調，凸顯因資通訊科技發展快速，犯罪朝跨境化、組織分工化、身分隱匿化及金流虛擬化的問題，與世界各國面臨相同狀況，目前將持續精進各項打詐策略與強化國際合作，打擊詐欺犯罪。

警政署表示，我國為積極因應詐欺犯罪問題，行政院於112年上半年推動修正「打詐5法」，同年7月也核定修正「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，透過強化截堵技術與健全法律制度，雙管齊下打擊詐欺犯罪。

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統計112年全般攔阻詐欺被害款項達89.9億元，查扣不法所得39.2億元，圈存止扣3.97億元；受理詐騙包裹退貨33萬件、退款2.69億元，有效守護民眾財產達135.76億元；另傳統解除分期付款詐騙買家案件，以及釣魚簡訊詐騙案件呈現大幅減少趨勢，顯示政府推動相關打詐措施發揮成效。

惟詐騙手法日新月異，行政院刻正召集各部會，針對現行詐欺犯罪問題，研擬「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，持續精進各項打詐策略，強化國際合作，並推動制定打擊詐欺犯罪專法，賦予各主管機關源頭管理權力，落實各項工具管理的行政效能，以有效防止詐欺集團濫用科技工具犯罪，補強現行法律之不足。

同時，警方也持續透過各媒體通路，以分齡分眾方式進行防詐宣導，並聯合各家金融機構針對投資族群精準投放宣導資訊，強化全民識詐知能，並呼籲民間企業基於永續發展及社會責任，共同加入反詐騙行列。

另有近9成民眾認為需加強校園安全方面，警察機關與教育單位將持續落實三級預防，從普及宣導至偏差行為及早介入再到曝險行為密集輔導，並強化定期聯繫、環境安全檢測等校安機制，提升校園安全。

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