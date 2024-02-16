違反文資法且積欠租金 高雄港香蕉碼頭餐廳2/21查封

高雄港香蕉碼頭餐廳違反文資法被撤銷使用且積欠租金，將被查封。（記者洪定宏攝）

2024/02/16 19:15

〔記者洪定宏／高雄報導〕由河邊餐飲集團經營的香蕉碼頭河邊海景宴會館，因違反文化資產保存法被撤銷使用，加上積欠高雄港務分公司租金，法院裁定將於2月21日上午9點查封。對此，河邊公司僅對外表示，內部討論中。

高雄港務分公司指出，香蕉碼頭河邊海景宴會館使用的是「香蕉棚」歷史建築，經高市府文化局核定使用，河邊公司於2007年開始承租，但去年被查出違反消防法等規定，文化局獲報勘查，確認與計劃書不符，於去年11月30日撤銷使用許可。

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由於涉及文化資產及公共安全，高雄港務分公司於去年12月19日聲請法院強制執行，法院今年1月26日現勘，最後裁定2月21日上午9點查封。

高雄港務分公司指出，河邊公司於2020年開始積欠租金，多次協調仍未繳納，2022年3月19日終止契約，同年7月15日進行民事訴訟，去年10月勝訴，法院裁定河邊公司應支付2000多萬元，並歸還建物。

沒想到就在高雄港務分公司催促過程，安檢單位發現建物防火區劃被嚴重破壞，且沒有完成改善，被高市府撤銷使用，並在多次發函重申未取得重新使用許可前，均屬違法，否則除將依法裁罰，更要將高雄港務分公司移請權責機關懲處或懲戒。

所以，相對於積欠租金，違反文資法更嚴重，高雄港務分公司加速聲請法院強制執行獲准，強調河邊公司占用「香蕉棚」歷史建築營業，已違反消防法規、營建法規及文化資產保存法，提醒餐廳下游業者及消費者留意。

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