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違規右轉撞死騎士 駕駛判刑才吐和解金

黃姓男子在有分隔島的路口違規右轉，撞死葉姓騎士，他跟葉男家屬和解後神隱，直到被判刑8個月後才上訴，但是被台南高分院駁回。（民眾提供）

黃姓男子在有分隔島的路口違規右轉，撞死葉姓騎士，他跟葉男家屬和解後神隱，直到被判刑8個月後才上訴，但是被台南高分院駁回。（民眾提供）

2024/02/16 20:30

〔記者王捷／台南報導〕2年前黃姓駕駛違規右轉撞死騎機車的葉男，答應以110萬元與家屬和解，但隨後黃男兩次傳喚都不到庭，最後因通緝被抓，一審以過失致死判處8個月，黃男這才上訴二審，表示籌到50萬，希望剩下能分期付款換緩刑，不過台南高分院覺得，難期待黃男有分期付款的誠意，所以駁回上訴，讓他去服刑。

道路交通安全規則第102規定，汽機車如果行經設有分隔島的路口時，在慢車道上行駛的車輛不能左轉，在快車道行駛的車輛不能右轉彎，如果汽車要右轉時，要提前先進入慢車道，但2022年的4月，黃男開車經過有分隔島的路口，直接從快車道違規右轉，導致騎機車的葉男被撞身亡。

在車禍鑑定後，車鑑會認為黃男違規有過失，黃男最後在2022年9月與葉男家屬和解，同意一次付清110萬元，試圖爭取輕判，但是在答應和解後，黃男在2023年的5月、6月兩次準備程序庭都不到，直到通緝以後才到案，直到去年10月一審以過失致死判他8個月徒刑。

事後黃男上訴，自稱已籌到50萬，剩下的60萬和解金，希望能分期付款，期待法院能判他緩刑，但是家屬已經不願再給黃男機會，不願與黃男和解，加上黃男之前曾經有涉毒品案緩起訴的紀錄，以期之前不到庭的狀況，不期待黃男有分期付款的可能，最後駁回黃男上訴，要他去服刑，不過全案還有上訴的機會。

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