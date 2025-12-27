強吻女同事還舔乳頭 工程師秀600萬、招待陪出國旅遊仍有罪

邱姓工程師強吻女同事還舔乳頭，事後秀600萬、招待陪香港、日本旅遊仍未獲原諒。示意圖。（資料照）

在國際某化工公司擔任工程師的邱姓男子，因愛慕公司女同事展開追求，但女同事有男友拒絕，邱男不死心，還會錯意強吻女同事並舔她乳頭，女同事翻臉，邱男為表達歉意，拿600萬元存款的提款卡交給女同事，還招待她去香港和日本旅遊，但女同事還是不肯原諒他，被法官依強制猥褻判徒刑10月。

判決指出，邱姓工程師愛慕同公司的女同事小敏（化名），他多次向小敏表達好感，並展開追求，但無奈落花有意流水無情，邱男始終無法獲得芳心；去年8月14日晚上11點多，小敏從公司加完班準備開車回家，也在公司加班的邱男見狀，小跑到公司停車場說要送小敏一只水壺，小敏開車門下車拿水壺後，邱男提議要跟她十指交錯拍照紀念，小敏拒絕，轉身上車之際，突然被邱男撲倒在駕駛座上，隨後被邱男強吻並把上衣推開舔乳頭。

請繼續往下閱讀...

小敏受辱時，男友剛好打來電話，小敏趁機接電話並推開邱男才躲過狼吻，事後小敏超生氣，當晚就去警局報案；邱男自知理虧，隔天傳訊給小敏道歉，說：「對不起，我做的太過分了，造成妳這麼大的痛苦」、「我留了張銀行卡在你車頂上，裡面有600萬，我曾經說在一起以後要給你換輛想要的車，還有你的夢想清單，我很想參與，但我不配吧，所以我給你準備好了旅費，希望你可以不用再那麼辛苦了」。

小敏雖然沒接受道歉，但想看邱男「誠意有多少」，於是跟著邱男在去年9月28日至30日、去年10月8日至18日一同前往香港及日本旅遊，兩人不但同住一房，邱男還拍下小敏洗完澡僅圍浴巾的私密照片留念。

由於小敏一直沒有撤告，邱男仍被檢方起訴，高雄地方法院審理時，法官也認為「情況罕見」，但考量小敏或許一度願意原諒邱男回復先前同事情誼，或因不詳原因與邱男願進一步發展關係，因而同意與邱男一同出國或多次單獨在房間內，但這些情況都是發生在小敏提告後1個多月才發生的事，難以反證邱男未違反小敏意願做出猥褻行為，加上雙方一直沒有和解，因此依強制猥褻判邱男徒刑10月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法