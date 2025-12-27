酒醒衝派出所大喊車不見 5分鐘結局反轉超尷尬

員警短短5分鐘內便找到這輛「失蹤」的轎車。（民眾提供）

「警察先生，我的車不見了！」前天清晨，台中市第六分局何安派出所突然出現1名神情慌亂中年男子，他說話斷斷續續、記憶零碎，只記得前1晚曾與友人小酌，一覺醒來車停哪、怎麼回家全都一片空白，沒想到員警短短5分鐘內便找到這輛「失蹤」的轎車，讓男子尷尬又驚喜直呼：「警察像開外掛一樣神！」

原來，該名50多歲男子前一晚聚餐飲酒後步行返家，自認「沒有酒駕、很安全」，卻沒料到酒精悄悄對大腦開了個玩笑，隔天一早他準備外出，卻怎麼樣也找不到車，平常常停的地點、附近巷弄全找遍仍無所獲，腦中畫面像壞掉的硬碟，只剩「有停車」這個模糊指令，越想越不對勁，才急忙跑進派出所求救。

值班林姓員警聽完後，沒有被「斷片敘事」考倒，反而迅速拼湊線索，根據男子僅存的「好像在某個方向」、「附近有點熟又不太熟」的描述，結合對轄區地形的熟悉度，立刻外出協尋，沒多久就在成都路上發現這輛白色轎車，外觀完整、毫髮無傷，靜靜停在路邊。

男子看到愛車瞬間，從驚慌轉為大笑，連聲直呼警方「根本開外掛」，尷尬又鬆了一口氣，讓整起烏龍事件平安落幕；警方也藉機提醒，民眾若於不熟悉地點停車，可用手機拍照紀錄停放位置，或記住周邊明顯地標，如遇飲酒情形更容易記憶模糊，建議盡量利用代駕、計程車返家，減少酒醒後「找不到車」的困擾，保障自身與公共安全。

