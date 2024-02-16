中正大學治安年度調查出爐 對政府詐騙防制滿意度下滑創歷年新低

民眾對於政府詐騙防制的滿意度下滑（中正大學提供）

2024/02/16 15:01

〔記者劉慶侯／台北報導〕國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對112年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度調查研究報告出爐。民眾對「警察維護治安工作」的滿意程度持顯著上升；對政府詐騙防制滿意度下滑，創歷年新低；近八成六民眾不贊成廢除死刑，則為歷年新高。

國立中正大學犯罪研究中心調查報告共計分為六大項，調查結果發現如下：

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一、近九成民眾認為住家附近治安狀況良好：

有88.8%的民眾對於住家附近的治安感到滿意，這一滿意度數據僅次於107 年的高峰。在過去十年的調查中，滿意度一直保持在八成至九成左右，反映出民眾對於住家附近治安狀況的高度信心。

二、民眾對警察維護治安工作滿意程度提升9個百分點：

民眾對「警察維護治安工作」的滿意程度顯著上升，滿意度近八成三，相比前期調查提高了9個百分點。這樣的積極上升趨勢反映出民眾對警察在治安維持工作上的高度肯定，同時也顯示了警方在履行職責方面的成效，獲得了民眾的信賴。

三、過半數民眾滿意社會安全網措施：

有54.5%民眾表示滿意，對於政府強化社會安全網持正面評價，但仍有進步的空間，如何建構完善周延之社會安全網，提升跨部會合作之效能及民眾防範犯罪之意識，成為政府需持續努力的方向。

四、民眾對於法官能公平公正解決刑事案件維持三成三滿意度，對於國民法官制度則有七成滿意度。

1.法官公正：法官能公平公正的正面評價達33.2%，近三年內皆穩定維持三成滿意度。

2.國民法官政策：民眾滿意度則達七成，可見新政策為民眾提供了參與審判過程的機會，有效提高了對司法系統的信心，並降低了對司法的不信任感。

五、民眾對治安議題與施政作為之意見與滿意度：

1.民眾對於政府強力緝毒滿意度達五成，有50.6%的民眾給予正面評價，滿意度自108年以來略為下降，成為未來政府施政方面需要持續改進的領域。

2.民眾對於政府詐騙防制的滿意度下滑：

民眾對於「政府防制詐騙犯罪」的滿意度為37.62%，為近十年來的新低。在112年間，柬埔寨等地利用錯誤資訊引誘國人出境的事件以及近期投資詐騙之猖獗可能促使民眾對政府防制詐騙的信心造成重大影響。

3.近九成民眾不贊成大麻合法化議題：

對於反對大麻合法化議題的民眾達89.1%，其中「完全不贊持大麻合法化」的比例為66.9%，顯示近9成的民眾持不贊持大麻合法化的立場。

4.近九成民眾認為需加強校園安全：

有89.2%的民眾認為需要加強校園防護措施，其中55.2%認為非常需要，33.8%認為需要。近期校園學生發生重大刑案事件對民眾造成深刻的影響，引起對校園安全的擔憂。

5.六成四民眾對於汽機車於人行道禮讓行人政策持正面評價：

112年度下半年實施了「汽機車於人行道禮讓行人」政策，64.4%受訪民眾對該政策表示滿意，這反映出民眾對於政策所保障的用路人安全措施普遍給予支持。

六、近八成六民眾不贊成廢除死刑：

「完全不贊成廢除死刑」的民眾達62.7%，達歷年新高。其次為「基本上不贊成廢除死刑，但如有配套措施願意考慮」的比例為23.1%，可看出85.83%之多數台灣民眾對於死刑廢除議題採不支持的態度。

召集人為中正大學犯罪防治學系兼犯罪研究中心主任楊士隆，副召集人為犯罪防治學系教授兼教育學院院長鄭瑞隆、犯罪防治學系教授兼犯罪研究中心執行長許華孚，及犯罪防治學系教授兼系主任及所長馬躍中。

此次調查於113年1月7日至1月12日，完成訪問全台1804位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢後，本研究也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

近八成六民眾不贊成廢除死刑（中正大學提供）

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