裝甲女兵為女友撂4女虐死19歲妹 5人判刑定讞

田姓女上兵被查出為了替女友出氣，夥同4名女嫌虐待其鄭姓前女友致死；最高法院維持歷審見解，依傷害致死罪對田女等5名被告判處8年8月至7年2月不等徒刑，全案定讞。圖為鄭女隻身進入田女租屋處談判情形。（資料照）

2024/02/16 12:25

〔記者溫于德／台北報導〕新竹19歲鄭女前年慘死在租屋處，檢警發現是時任陸軍第六軍團裝甲五八四旅田姓女上兵，因聽聞現任女友抱怨與鄭女的前段感情遭背叛，涉嫌夥同4名女子輪番虐打鄭女長達4天，導致鄭女引發橫紋肌溶解症死亡。最高法院維持歷審見解，依傷害致死罪對田女等5名被告判處8年8月至7年2月不等徒刑，全案定讞。

前年11月14日上午，新竹縣警局新湖分局接獲19歲鄭女的葉姓女友人報案，指她多日聯繫不上鄭女，決定前往鄭女租屋處查看；然葉女進入房內看到鄭女躺在房內已氣絕多時，身體腫脹、發黑。

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案經檢警調查，發現鄭女4天前獨自返回租屋處後就沒有再離開過，直到被葉女發現；期間則有田女等人陸續多次進出現場，立即鎖定田女等涉有重嫌。

檢警經陸續逮捕田等5女到案，發現鄭女生前疑似跟其他女子有感情糾紛，被指劈腿，才約鄭女在其租屋處談判，後被棄屍現場。

檢警再經相驗鄭女遺體，發現她被囚禁4天期間，遭到鐵棍、平底鍋等物輪番痛擊，甚至連平底鍋鍋柄都被打成變形，導致全身多處大面積瘀傷，終至引發橫紋肌溶解，且未及時送醫情況下喪命。

一審新竹地院、二審高等法院均指，田等5女僅因細故就將鄭女傷害致死，使她年紀輕輕就不幸離世，並與親人天人永隔，但考量5名被告均坦承犯行，且犯罪參與程度各有不同，所應負的刑事責任有異。

一、二審依傷害致死罪判田女有期徒刑8年2月，其餘謝姓共犯被判8年8月、楊與吳均判8年4月、李姓共犯被判7年2月。最高法院駁回檢方上訴確定。

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