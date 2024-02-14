「飛天財神」發威！台中這家彩券行開出1.78億大樂透頭獎

台中太平「財富自由彩券行」開出1.78億元大樂透頭獎，店家認為是門口的「飛天財神」發威帶來好運氣。（財富自由彩券行提供）

2024/02/14 08:55

〔記者陳建志／台中報導〕大樂透第113000015期頭獎金額3.56億元共開出2注，每注可得1.78億元，其中一注由台中市太平區永成里永成北路的「財富自由彩券行」開出，洪姓代理人透露，彩券行今年1月開業時，特別買了一尊「飛天財神」放在店門口，客人看到都說是「開門財神」，沒想到在財神爺加持下，營業1個多月就開出頭獎，強調目前還不知道是哪位幸運兒中頭獎，不過恭喜這位得獎的幸運兒，真的是「財富自由了」。

大樂透2月10日（大年初一）開出頭獎，中獎號碼是「05、06、11、13、28、34，特別號：04」，共有兩注均分3.56億元頭獎，每注可得1.78億元，其中一注由台中市太平區永成里永成北路191號1樓的「財富自由彩券行」開出。

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洪姓代理人表示，得知中頭獎後立刻燃放鞭炮慶祝，許多客人得知有人中大獎後，這幾天都到店裡面投注、買刮刮樂，大家都希望沾沾喜氣，也能中大獎。

洪姓代理人表示，彩券行今年1月1日才開業，開業前在苗栗三義看上了一尊名為「飛天財神」的木雕，特別買來放在店門口當鎮店之寶，客人只要一進門，就能看到這尊手拿金元寶、笑臉迎人的彌勒佛，很多客人都說是「開門財神」，果然替彩券行帶來好運氣，開業1個多月就開出1.78億頭獎。

洪姓代理人表示，這位幸運兒還沒有和彩券行聯絡，目前不知道這位幸運兒是誰，不過真的很替他高興，因為一次中了1.78億元，真的是「財富自由了」。

台中太平「財富自由彩券行」開出1.78億元大樂透頭獎，店家認為是門口的「飛天財神」發威帶來好運氣。（財富自由彩券行提供）

台中太平「財富自由彩券行」大年初一開出1.78億元大樂透頭獎，彩券行燃放鞭炮慶祝。（財富自由彩券行提供）

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