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2/13今彩539頭獎2注落高雄、台南 百萬大紅包開20組

今晚（2月13日）開獎的第113000038期今彩539頭獎開出2注；第113000018期大樂透頭獎摃龜；第113000018期春節百萬大紅包開出20組。（台彩提供；本報合成）

今晚（2月13日）開獎的第113000038期今彩539頭獎開出2注；第113000018期大樂透頭獎摃龜；第113000018期春節百萬大紅包開出20組。（台彩提供；本報合成）

2024/02/13 22:21

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月13日）開獎的第113000038期今彩539頭獎開出2注，分別由高雄市三民區有光路114號1樓「龍億來彩券行」及台南市新營區王公里民族路53號1樓「來發彩券行」開出；第113000018期大樂透頭獎摃龜；第113000018期春節百萬大紅包開出20組，還有185組尚未開出，將於下期（14日）繼續加開大紅包獎項。

第113000018期大樂透中獎號碼「02、03、06、39、44、47，特別號：34」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得355萬3186元；參獎共64注中獎，每注可得5萬9789元；肆獎共130注中獎，每注可得1萬8922元；伍獎共3120注中獎，每注可得2000元；陸獎共4255注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬3856注中獎，每注可得400元；普獎共5萬9738注中獎，每注可得400元。

第113000018期49樂合彩中獎號碼為「02、03、06、39、44、47」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共62注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1667注中獎，每注可得1250元。

第113000018期春節大紅包中獎號碼為「05、07、16、21、22、26、31、33、42」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出20組共21注中獎，其中19組為單注中獎，可得獎金100萬元，1組為2注均分，各得獎金50萬元。本期開出20組，尚有185組未開出，將於下期繼續加開大紅包獎項。

第113000038期今彩539中獎號碼為「23、24、28、30、31」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎280注中獎，每注可得2萬元；參獎8219注中獎，每注可得300元；肆獎9萬7763注中獎，每注可得50元。

第113000038期39樂合彩中獎號碼為「23、24、28、30、31」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合190注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬496注中獎，每注可得1125元。

第113000038期3星彩中獎號碼為「307」，壹獎66注中獎，每注可得5000元。

第113000038期4星彩中獎號碼為「4652」，壹獎7注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000017期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券網站）

大樂透、49樂合彩、威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券網站）

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