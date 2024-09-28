李文宗被聲押 吳靜怡：若證據齊全將全面打開潘朵拉盒子

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨天展開大動作偵辦行動，今晨檢方訊後以李文宗、朱亞虎2人涉犯貪污治罪條例且罪嫌重大、有串證之虞，向北院聲押禁見。（資料照）

2024/09/28 09:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，昨再約談前北市長柯文哲大帳房李文宗、前北市兵役局長及威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎等人，今晨檢方在訊後向北院將李、朱2人聲押禁見。對此媒體人吳靜怡發文指出，柯文哲的金字力學，環環相扣了「競總、木可公關、智庫、基金會」，柯文哲操盤、李文宗處理。若檢調能鞏固1500不是行程而是帳目，有人、有事證，那麼潘朵拉的盒子就會逐漸被全面打開，而且有可能不只京華城一案。

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨天展開大動作偵辦行動，搜索29個相關處所，包含李文宗、朱亞虎等10名被告及柯的前隨扈、隨行秘書等6名證人也遭約談，今晨檢方訊後以李文宗、朱亞虎2人涉犯貪污治罪條例且罪嫌重大、有串證之虞，向北院聲押禁見。至於同案被告方面，京華城監察人張志澄250萬元交保、威京集團法務經理陳俊源150萬元交保。

請繼續往下閱讀...

針對朱亞虎、李文宗雙雙涉貪遭聲押禁見，吳靜怡今上午則發文指出，「好心提醒民眾黨兩件事情：1、有沒有人自稱代表柯文哲與京華城會面，又或者柯文哲有指派代表人？2、USB隨身碟有一筆『2022/11/1 小沈 1500 沈慶京』，但恐怕不只有記這一筆。」她也強調「若檢調能鞏固1500不是行程而是帳目，有人、有事證，那麼潘朵拉的盒子就會逐漸被全面打開，剩下就是海外了，而且有可能不只京華城一案。」

吳靜怡也指出，黃國昌才剛用「膠著式空轉」來預告柯文哲京華城樂觀的狀態，沒想到魔法召喚了廉政署，廉政署昨日展開大規模偵查行動，兵分29路搜索朱亞虎、李文宗等10名被告及證人住居所及辦公室，關鍵性證人還有2021前的貼身隨扈陳文鐘。

吳靜怡表示，柯文哲好同學、大掌櫃李文宗9月3日因「柯文哲政治獻金假帳案」轉列被告200萬交保、受電子監控，但又因為「京華城弊案」北檢漏夜複訊後，懷疑朱亞虎涉違背職務行賄罪、李文宗涉收賄罪，向法院聲請將李文宗羈押禁見，京華城土地開發商鼎越公司前董事長朱亞虎也被聲押。

吳靜怡說，柯文哲的金字力學，環環相扣了「競總、木可公關、智庫、基金會」，柯文哲操盤、李文宗處理，若有京華城、北士科相關金流勾稽上，「柯文哲要被關多久，還真的不知道」。

吳靜怡提到，在最新民調中，民眾對民眾黨反感度高達6成，更有超過一半的民眾認為柯文哲會在賴清德任內被判刑坐牢，柯文哲被羈押後，無論是珊珊記者會、國昌「集結」晚會、壁如眾神法會，再努力恐怕都無法挽回柯文哲的政治生命！為此她也喊話小草「真正的柯黑是沒有阻擋柯文哲幹壞事的那些人，圍繞他身邊的人！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法