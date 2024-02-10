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2/10大樂透頭獎2注各得1.78億 23人抱走百萬大紅包

今晚開獎的第113000015期大樂透，頭獎開出2注，春節大紅包則開出27組。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000015期大樂透，頭獎開出2注，春節大紅包則開出27組。（台彩提供；本報合成）

2024/02/10 22:24

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月10日）開獎的第113000015期大樂透，頭獎開出2注，分別由台中市太平區永成里永成北路191號1樓「財富自由彩券行」以及新北市中和區景平路479號「將帥彩券行」開出；第113000034期今彩539頭獎則摃龜；第113000015期春節百萬大紅包開出27組，還有245組尚未開出，將於下期（11日）繼續加開大紅包獎項。

第113000015期大樂透中獎號碼「05、06、11、13、28、34，特別號：04」，頭獎共2注中獎，每注可得1億7883萬5988元；貳獎共9注中獎，每注可得53萬6713元；參獎共166注中獎，每注可得3萬1337元；肆獎共344注中獎，每注可得9721元；伍獎共6475注中獎，每注可得2000元；陸獎共8634注中獎，每注可得1000元；柒獎共8萬3982注中獎，每注可得400元；普獎共11萬2261注中獎，每注可得400元。

第113000015期49樂合彩中獎號碼為「05、06、11、13、28、34」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共99注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2786注中獎，每注可得1250元。

第113000015期春節大紅包中獎號碼為「07、13、16、20、25、29、31、35、48」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出27組共31注中獎，其中23組為單注中獎，可得獎金100萬元，4組為2注均分，各得獎金50萬元。本期開出27組，尚有245組未開出，將於下期繼續加開大紅包獎項。

第113000034期今彩539中獎號碼為「03、18、19、21、22」，頭獎摃龜；貳獎223注中獎，每注可得2萬元；參獎8895注中獎，每注可得300元；肆獎9萬8566注中獎，每注可得50元。

第113000034期39樂合彩中獎號碼為「03、18、19、21、22」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合332注中獎，每注可得1萬1250元；二合9872注中獎，每注可得1125元。

第113000034期3星彩中獎號碼為「270」，壹獎193注中獎，每注可得5000元。

第113000034期4星彩中獎號碼為「8081」，壹獎14注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000015期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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